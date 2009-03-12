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    ИФАБ и ФИФА одобрили четвертую замену в дополнительных таймах, это будет отражено в правилах

    Теги ФИФА судьи Джанни Инфантино

    Возможность использовать четвертую замену во время дополнительных таймов будет официально отражена в футбольных правилах.

    В штаб-квартире ФИФА в Цюрихе состоялось ежегодное общее собрание ИФАБ, организации, в ведении которой находится изменение правил. В роли председателя выступил президент ФИФА Джанни Инфантино.

    На собрании было одобрено использование четвертой замены в тех случаях, когда матч перетекает в дополнительные 15-минутные таймы. Решение принято на основе эксперимента, который проводился в различных турнирах на протяжении последних двух лет.

    Также ИФАБ и ФИФА одобрили использование электронного и коммуникационного оборудования, компактных мобильных девайсов в технической зоне, но исключительно для тренерских/тактических задач или для обеспечения безопасности игроков.

    В состав ИФАБ входят футбольные ассоциации Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, а также ФИФА, которая представляет все остальные национальные федерации.

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