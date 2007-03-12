«Тампа» – «Филадельфия» – 7:6 Б. Кучеров сделал три голевые передачи, Стэмкос набрал 5 очков

В матче регулярного чемпионата «Тампа» одержала победу над «Филадельфией» (7:6 Б).

Нападающий Никита Кучеров вернулся в состав после травмы, из-за которой пропустил два матча. Российский форвард в этой игре сделал три результативные передачи.

Партнер Кучерова по «Тампе» нападающий впервые в карьере набрал пять очков за матч. На его счету дубль и три голевые передачи.

Теперь в активе Кучерова стало 85 (33+52) баллов в 64 встречах, он увеличил отрыв в гонке бомбардиров.

Стэмкос отметился 77 (27+50) баллами в 66 играх.