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    «Тампа» – «Филадельфия» – 7:6 Б. Кучеров сделал три голевые передачи, Стэмкос набрал 5 очков

    Теги Филадельфия Тампа-Бэй НХЛ Стивен Стэмкос Никита Кучеров

    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» одержала победу над «Филадельфией» (7:6 Б).

    Нападающий Никита Кучеров вернулся в состав после травмы, из-за которой пропустил два матча. Российский форвард в этой игре сделал три результативные передачи.

    Партнер Кучерова по «Тампе» нападающий Стивен Стэмкос впервые в карьере набрал пять очков за матч. На его счету дубль и три голевые передачи.

    Теперь в активе Кучерова стало 85 (33+52) баллов в 64 встречах, он увеличил отрыв в гонке бомбардиров. 

    Стэмкос отметился 77 (27+50) баллами в 66 играх.

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