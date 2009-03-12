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    Роберто Манчини: «Во время трансферного окна мы действовали не так, как хотели»

    Теги Зенит Амкар Роберто Манчини премьер-лига Россия судьи Магомед Оздоев Владимир Сельдяков

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини подвел итоги матча 21-го тура чемпионата России против «Амкара» (0:0).

    – Как «Зенит» мог выиграть, если единственный опасный момент был создан на 95-й минуте, когда ваша команда играла вдевятером?

    – Сегодняшнее судейство было катастрофой. Я не понимаю, почему сегодня нас судил тот же человек, что это делал и в Грозном. Последний тур перед перерывом, первый – после него. Это не нормально.

    – Уточните насчет качества игры.

    – Могли выигрывать. «Амкар» выстроился практически в полном составе у своей штрафной, не давал нам пройти. В конце игру разрушил арбитр. Я, конечно, говорю плохие вещи, но иногда это нужно делать. Я разбираюсь в футболе, поэтому мне кажется, что я имею право так говорить. 

    – Что можете сказать об игре Оздоева?

    – Он провел не самый удачный матч, но это дебют. Ему многому предстоит учиться, у него большой потенциал для роста. Он может стать очень хорошим игроком.

    – Что должно улучшится в игре «Зенита» для того, чтобы он играл так, как хотите вы?

    – Мы не проиграли, поэтому оптимизм нужно сохранять. У нас очень плотный график. В течение трансферного окна мы не действовали так, как хотели. Один, два, может, три игрока могли оказать давление на флангах обороны. В такого типа матчах, как сегодня, нам бы это помогло, – передает слова Манчини корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

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