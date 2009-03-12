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    Массимо Каррера: «Локомотив» сейчас в той же весовой категории, что мы, «Зенит» и ЦСКА»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия сборная России Марио Фернандес Илья Геркус Массимо Каррера Алексей Миранчук Антон Миранчук

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы о предстоящей игре с «Локомотивом».

    – Президент «Локомотива» Илья Геркус сказал, что железнодорожники и «Спартак» находятся в разных весовых категориях. Как вам такие слова?

    – У нас разное количество очков. У них на восемь больше.

    – Так они в другой категории?

    – «Локомотив» доказывает, что в данный момент в той же категории, что мы, «Зенит» и ЦСКА.

    – Илья Геркус также сказал, что это решающий матч для «Спартака», но не для «Локомотива». Согласны с этим?

    – Это очень важный матч для нас. Мы должны сократить отставание от «Локомотива». Говорю о том, что надо сделать нам.

    – Вы говорили, что в ЦСКА вам симпатичны Фернандес и Головин. А кто в «Локомотиве»?

    – Я высказывался о том, кого из российских игроков считаю достойными поехать выступать в Европу. У Марио российский паспорт, поэтому назвал его.

    – А из «Локомотива» кто?

    – Оба Миранчука. Они могу стать будущим сборной России, – сказал итальянец.

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