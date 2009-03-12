Массимо Каррера: «Локомотив» сейчас в той же весовой категории, что мы, «Зенит» и ЦСКА»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопросы о предстоящей игре с «Локомотивом».
– Президент «Локомотива» Илья Геркус сказал, что железнодорожники и «Спартак» находятся в разных весовых категориях. Как вам такие слова?
– У нас разное количество очков. У них на восемь больше.
– Так они в другой категории?
– «Локомотив» доказывает, что в данный момент в той же категории, что мы, «Зенит» и ЦСКА.
– Илья Геркус также сказал, что это решающий матч для «Спартака», но не для «Локомотива». Согласны с этим?
– Это очень важный матч для нас. Мы должны сократить отставание от «Локомотива». Говорю о том, что надо сделать нам.
– Вы говорили, что в ЦСКА вам симпатичны Фернандес и Головин. А кто в «Локомотиве»?
– Я высказывался о том, кого из российских игроков считаю достойными поехать выступать в Европу. У Марио российский паспорт, поэтому назвал его.
– А из «Локомотива» кто?
– Оба Миранчука. Они могу стать будущим сборной России, – сказал итальянец.