Массимо Каррера: «Локомотив» сейчас в той же весовой категории, что мы, «Зенит» и ЦСКА»

Главный тренер Массимо Каррера ответил на вопросы о предстоящей игре с «Локомотивом».

– Президент «Локомотива» сказал, что железнодорожники и «Спартак» находятся в разных весовых категориях. Как вам такие слова?

– У нас разное количество очков. У них на восемь больше.

– Так они в другой категории?

– «Локомотив» доказывает, что в данный момент в той же категории, что мы, и ЦСКА.

– Илья Геркус также сказал, что это решающий матч для «Спартака», но не для «Локомотива». Согласны с этим?

– Это очень важный матч для нас. Мы должны сократить отставание от «Локомотива». Говорю о том, что надо сделать нам.

– Вы говорили, что в вам симпатичны Фернандес и Головин. А кто в «Локомотиве»?

– Я высказывался о том, кого из российских игроков считаю достойными поехать выступать в Европу. У Марио российский паспорт, поэтому назвал его.

– А из «Локомотива» кто?

– Оба Миранчука. Они могу стать будущим сборной России, – сказал итальянец.