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    «Реал» обыграл «Хетафе», у Роналду дубль

    Теги Реал Мадрид Хетафе примера Испания

    «Реал» в 27-м туре победил «Хетафе».

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Реал Мадрид – Хетафе 3:1 (2:0, 1:1)
    Дата проведения
    3 марта, 22.45, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 24 Бэйл, 2:0 – 45 Роналду, 2:1 – 65, пенальти Портильо, 3:1 – 78 Роналду.
    Реал МадридНавас, Карвахаль, Начо, Рамос, Тео (Марсело, 65), Бэйл, Льоренте (Ковачич, 79), Каземиро, Иско, Роналду (Асенсио, 79), Бензема.
    ХетафеМартинес, Суарес, Даконам, Бруно Гонсалес, Антунеш, Портильо (Пачеко, 86), Арамбарри, Мора (Сибасаки, 59), Реми, Фажр, Анхель (Молина, 56).
    Предупреждения:
    Реми (25), Начо (34), Портильо (53).
    Удаление:
    Реми (47).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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