«Реал» обыграл «Хетафе», у Роналду дубль

«Реал» в 27-м туре победил «Хетафе».
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 3 марта, 22.45, «Сантьяго Бернабеу»
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Реал Мадрид –
Навас, Карвахаль, Начо, Рамос, Тео (Марсело, 65), Бэйл, Льоренте (Ковачич, 79), Каземиро, Иско, Роналду (Асенсио, 79), Бензема.
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Хетафе –
Мартинес, Суарес, Даконам, Бруно Гонсалес, Антунеш, Портильо (Пачеко, 86), Арамбарри, Мора (Сибасаки, 59), Реми, Фажр, Анхель (Молина, 56).
- Удаление:
- Реми (47).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.