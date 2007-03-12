Юрген Клопп: «Ливерпуль» забил два замечательных гола, но для большей уверенности должен был реализовать пенальти»

Главный тренер Юрген Клопп прокомментировал победу в матче 29-го тура чемпионата Англии против (2:0).

«Очень часто забываю про счет во время игры. Поэтому несмотря на то, что мы вели 2:0, я чувствовал, что нам нужно лучше контролировать игру.

Мы забили два замечательных гола, но для большей уверенности должны были реализовать пенальти. Мы не сделали этого.

Соперники отлично защищались и показали качественную игру. Мы несколько раз теряли мяч в тех ситуациях, в которых мы обычно не проигрываем. Это вызвало некоторые проблемы, но их было не слишком много», – сказал Клопп.