Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Исполнительный директор «Амкара»: «Просто «Зенит» не привык к судейству по правилам»

    Теги Зенит Амкар премьер-лига Россия судьи Денис Маслов Владимир Сельдяков

    Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов поделился мнением о судействе в матче 21-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0).

    «С Гаджи Муслимычем Гаджиевым сидел на трибуне и почти все моменты пересматривал на айфоне у одного из болельщиков «Зенита». Рядом сидело много поклонников команды хозяев и ни одно из решений Сельдякова вопросов не вызвало. Все по делу было.

    Возможно, претензии «Зенита»’связаны с тем, что когда команда играет дома, ее не всегда судят настолько по правилам, как сегодня судил Сельдяков. Он, на мой взгляд, отработал так, как написано в правилах игры: если надо показать желтую, он ее и показывает, а не говорит на словах.

    Вспомните, у нас было 2 нарушения, и он сразу же показал две карточки. Потому что это нарушение. Точно такой же подход и к футболистам «Зенита». Сельдяков просто судил обе команды одинаково.

    Считаю, что Сельдяков отработал по правилам. Просто правила эти были принесены к обеим командам. Это то, что хотелось бы видеть в каждом матче. А «Зенит» к судейству по правилам просто не привык. Скорее всего, шум именно из-за этого», – сказал Маслов.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться