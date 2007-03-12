Исполнительный директор «Амкара»: «Просто «Зенит» не привык к судейству по правилам»

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов поделился мнением о судействе в матче 21-го тура чемпионата России против (0:0).

«С Гаджи Муслимычем Гаджиевым сидел на трибуне и почти все моменты пересматривал на айфоне у одного из болельщиков «Зенита». Рядом сидело много поклонников команды хозяев и ни одно из решений Сельдякова вопросов не вызвало. Все по делу было.

Возможно, претензии «Зенита»’связаны с тем, что когда команда играет дома, ее не всегда судят настолько по правилам, как сегодня судил Сельдяков. Он, на мой взгляд, отработал так, как написано в правилах игры: если надо показать желтую, он ее и показывает, а не говорит на словах.

Вспомните, у нас было 2 нарушения, и он сразу же показал две карточки. Потому что это нарушение. Точно такой же подход и к футболистам «Зенита». Сельдяков просто судил обе команды одинаково.

Считаю, что Сельдяков отработал по правилам. Просто правила эти были принесены к обеим командам. Это то, что хотелось бы видеть в каждом матче. А «Зенит» к судейству по правилам просто не привык. Скорее всего, шум именно из-за этого», – сказал Маслов.