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    НХЛ. 3 очка Кучерова помогли «Тампе» одолеть «Филадельфию», «Эдмонтон» уступил «Рейнджерс»

    Теги результаты Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Оттава Монреаль Торонто Бостон Тампа-Бэй Вашингтон Сент-Луис Чикаго Эдмонтон Даллас Лос-Анджелес Аризона НХЛ

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Тампа-Бэй – Филадельфия 7:6 (1:3, 2:1, 3:2, 0:0, по буллитам - 1:0)
    Дата проведения
    3 марта, 21.00, «Amalie Arena»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 7 Патрик (Ворачек, Жиру)
    1:1 – 8 Стэмкос (Кучеров, Хедман)
    1:2 – 14 Ворачек (Патрик)
    1:3 – 18 Хегг (Проворов, Лоутон)
    2:3 – 25 Хедман (Кучеров, Стэмкос)
    3:3 – 32 Джирарди (Хедман, Стэмкос)
    3:4 – 36 Лехтеря (Филппула, Уил)
    3:5 – 41 Проворов (Филппула)
    4:5 – 44 Миллер (Пойнт, Гурде)
    5:5 – 47 Стэмкос (Кучеров, Киллорн)
    6:5 – 50 Хедман (Стэмкос)
    6:6 – 57 Жиру (Проворов, Кутюрье)
    Вратари: Ан. Василевский 37/43 – Мразек 29/35.
    Даллас – Сент-Луис 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
    Дата проведения
    3 марта, 22.00, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 27 Питлик (Руссель)
    1:1 – 33 Барбашев (Тарасенко, Данн)
    1:2 – 52 Шварц (Парайко)
    2:2 – 57 Радулов (Бенн, Сегин)
    3:2 – 63 Бенн (Сегин)
    Вратари: Бишоп 35/37 – Хаттон 31/34.
    Лос-Анджелес – Чикаго 3:5 (0:1, 3:0, 0:4)
    Дата проведения
    4 марта, 00.00, «Staples Center»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 13 Оэстерле ()
    1:1 – 24 Пирсон ()
    2:1 – 26 Мартинес (Копитар, Браун)
    3:1 – 37 Иафалло ()
    3:2 – 50 Анисимов (Кэйн, Тэйвс)
    3:3 – 54 Хиностроза ()
    3:4 – 58 Тэйвс (Сибрук, Кэйн)
    3:5 – 59 Кэйн (Тэйвс, Саад)
    Вратари: Дж. Куик 20/24 – Форсберг 29/32.
    Бостон – Монреаль 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
    Дата проведения
    4 марта, 01.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 9 Галлахер ()
    1:1 – 57 Дебраск (Крюг, Холден)
    2:1 – 62 Маршанд (Джионта, Крюг)
    Вратари: Худобин 27/28 – Ниеми 48/50.
    Питтсбург – Айлендерс 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
    Дата проведения
    4 марта, 01.00, «Consol Energy Center»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 1 Дэвидсон (Ли, Бэйли)
    1:1 – 38 Хернквист (Малкин, Кессел)
    1:2 – 44 Ли (Таварес)
    2:2 – 51 Брассар (Симон, Кессел)
    3:2 – 63 Кросби (Летанг, Шульц)
    Вратари: Джерри 25/27 – Гибсон 47/50.
    Аризона – Оттава 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
    Дата проведения
    4 марта, 04.00, «Gila River Arena»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 3 Пажо (Стоун, Райан)
    1:1 – 18 Экман-Ларссон (Степан, Келлер)
    2:1 – 34 Мартинук (Казинс, Ричардсон)
    Вратари: Раанта 23/24 – Кондон 25/27.
    Эдмонтон – Рейнджерс 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)
    Дата проведения
    4 марта, 06.30, «Rogers Place»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 1 Крайдер (Гилмор, Зибанежад)
    1:1 – 25 Макдэвид (Тэлбот, Беннинг)
    1:2 – 27 Зибанежад (Зукарелло-Асен, Бучневич)
    1:3 – 29 Кэри (Маклауд, Деарнэ)
    2:3 – 36 Нюджент-Хопкинс (Секера, Макдэвид)
    Вратари: Тэлбот 31/34 – Георгиев 35/37.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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