НХЛ. 3 очка Кучерова помогли «Тампе» одолеть «Филадельфию», «Эдмонтон» уступил «Рейнджерс»

НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 марта, 21.00, «Amalie Arena»
- 0:1 – 7 Патрик (Ворачек, Жиру)
- 1:1 – 8 Стэмкос (Кучеров, Хедман)
- 1:2 – 14 Ворачек (Патрик)
- 1:3 – 18 Хегг (Проворов, Лоутон)
- 2:3 – 25 Хедман (Кучеров, Стэмкос)
- 3:3 – 32 Джирарди (Хедман, Стэмкос)
- 3:4 – 36 Лехтеря (Филппула, Уил)
- 3:5 – 41 Проворов (Филппула)
- 4:5 – 44 Миллер (Пойнт, Гурде)
- 5:5 – 47 Стэмкос (Кучеров, Киллорн)
- 6:5 – 50 Хедман (Стэмкос)
- 6:6 – 57 Жиру (Проворов, Кутюрье)
- Вратари: Ан. Василевский 37/43 – Мразек 29/35.
- Дата проведения
- 3 марта, 22.00, «American Airlines Center»
- 1:0 – 27 Питлик (Руссель)
- 1:1 – 33 Барбашев (Тарасенко, Данн)
- 1:2 – 52 Шварц (Парайко)
- 2:2 – 57 Радулов (Бенн, Сегин)
- 3:2 – 63 Бенн (Сегин)
- Дата проведения
- 4 марта, 00.00, «Staples Center»
- 0:1 – 13 Оэстерле ()
- 1:1 – 24 Пирсон ()
- 2:1 – 26 Мартинес (Копитар, Браун)
- 3:1 – 37 Иафалло ()
- 3:2 – 50 Анисимов (Кэйн, Тэйвс)
- 3:3 – 54 Хиностроза ()
- 3:4 – 58 Тэйвс (Сибрук, Кэйн)
- 3:5 – 59 Кэйн (Тэйвс, Саад)
- Дата проведения
- 4 марта, 01.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 4 марта, 01.00, «Consol Energy Center»
- 0:1 – 1 Дэвидсон (Ли, Бэйли)
- 1:1 – 38 Хернквист (Малкин, Кессел)
- 1:2 – 44 Ли (Таварес)
- 2:2 – 51 Брассар (Симон, Кессел)
- 3:2 – 63 Кросби (Летанг, Шульц)
- Дата проведения
- 4 марта, 04.00, «Gila River Arena»
- 0:1 – 3 Пажо (Стоун, Райан)
- 1:1 – 18 Экман-Ларссон (Степан, Келлер)
- 2:1 – 34 Мартинук (Казинс, Ричардсон)
- Дата проведения
- 4 марта, 06.30, «Rogers Place»
- 0:1 – 1 Крайдер (Гилмор, Зибанежад)
- 1:1 – 25 Макдэвид (Тэлбот, Беннинг)
- 1:2 – 27 Зибанежад (Зукарелло-Асен, Бучневич)
- 1:3 – 29 Кэри (Маклауд, Деарнэ)
- 2:3 – 36 Нюджент-Хопкинс (Секера, Макдэвид)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Что творилось в НХЛ, пока все смотрели Олимпиаду