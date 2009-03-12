«Ливерпуль» поднялся на второе место в чемпионате Англии

В матче 29-го тура АПЛ «Ливерпуль» переиграл «Ньюкасл» (2:0).
Это третья победа подряд команды Юргена Клоппа в чемпионате Англии.
Мерсисайдцы набрали 60 очков и вышли на второе место в турнирной таблице, опережая на один балл «Манчестер Юнайтед», у которого одна игра в запасе.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 3 марта, 20.30, «Энфилд»
-
Ливерпуль –
Кариус, Александер-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 79), Хендерсон, Джан, Салах, Фирмино (Матип, 88), Мане (Лаллана, 74).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.