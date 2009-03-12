«Ливерпуль» поднялся на второе место в чемпионате Англии

В матче 29-го тура АПЛ переиграл «Ньюкасл» (2:0).

Это третья победа подряд команды Юргена Клоппа в чемпионате Англии.

Мерсисайдцы набрали 60 очков и вышли на второе место в турнирной таблице, опережая на один балл «Манчестер Юнайтед», у которого одна игра в запасе.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ