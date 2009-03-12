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    «Ливерпуль» поднялся на второе место в чемпионате Англии

    Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия

    В матче 29-го тура АПЛ «Ливерпуль» переиграл «Ньюкасл» (2:0).

    Это третья победа подряд команды Юргена Клоппа в чемпионате Англии.

    Мерсисайдцы набрали 60 очков и вышли на второе место в турнирной таблице, опережая на один балл «Манчестер Юнайтед», у которого одна игра в запасе.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Ливерпуль – Ньюкасл 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    3 марта, 20.30, «Энфилд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 40 Салах, 2:0 – 55 Мане.
    ЛиверпульКариус, Александер-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 79), Хендерсон, Джан, Салах, Фирмино (Матип, 88), Мане (Лаллана, 74).
    НьюкаслДубравка, Лежен, Ласселс, Дамметт, Йедлин, Диаме, Мерино (Хэйден, 73), Кенеди, Атсу, Мерфи (Перес, 84), Гэйл (Хоселу, 66).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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