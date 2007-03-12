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    Валерий Карпин: «Как можно быть довольным, если мы проиграли 1:3? Оценка неудовлетворительная»

    Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Краснодар

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 21-го тура чемпионата России против «Краснодара» (1:3).

    – Как можно быть довольным, если мы проиграли 1:3? Были моменты, которые можно занести в актив, было и то, что мне не понравилось. В целом оценка неудовлетворительная.

    – Что вас не удовлетворило в организации игры? Где видите резервы?

    – Игра с мячом. Одно дело на сборах играть, но все же чемпионате ответственность другая. Не получался выход из обороны до первого гола. Мяч «обжигал» ноги чуть-чуть. Но это можно списать на первый матч на выезде. Резерв, прежде всего, стоит искать в игре с мячом, – сказал Карпин.

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