Неймар перенес операцию на травмированной ноге

Нападающий «ПСЖ» сегодня утром был прооперирован в Бразилии в связи с травмой правой ноги.

По данным бразильский СМИ, операция длилась 2 часа 15 минут. Ее проводил врач сборной Бразилии Родриго Ламар. Ему помогал врач Жерар Селен.

«ПСЖ» пока не давал комментариев по поводу операции игрока.

Ранее сообщалось, что Неймар пропустит 2,5-3 месяца после операции и может пропустить остаток сезона, не успев восстановиться к ЧМ-2018.

Игрок получил травму в матче лиги 1 против «Марселя» (3:0). У форварда были диагностированы растяжение связок и трещина пятой плюсневой кости.

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