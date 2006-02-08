CAS отложил решение по делам россиян, роль Канады в расследовании Макларена, «Краснодар» уступил «Реалу» и другие новости утра

1. Хакеры Fancy Bears утверждают, что правительство Канады вмешивалось в расследование Ричарда Макларена, чтобы устранить конкурента в лице России и попасть в топ-3 медального зачета Олимпиады-2018. МИД РФ тут же предупредил, что страну вот-вот обвинят в «хакерских атаках на олимпийские информационные ресурсы».

2. CAS зарегистрировал апелляции 13 российских спортсменов и двух тренеров и отложил решение по делам российских атлетов до 8 февраля. Решений по делам Юскова, Кулижникова и еще 4 россиян в ближайшее время не будет.

3. «Краснодар» уступил «Реалу» (0:0, по пенальти – 0:3) в драматичном стыковом матче юношеской лиги УЕФА. Зато в Краснодаре был установлен рекорд посещаемости турнира – 32 510 зрителей.

4. Вратарь «Бостона» Худобин сделал 2-ю голевую передачу в сезоне. Все результаты в НХЛ.

5. В НБА «Кливленд» обыграл «Миннесоту», «Хьюстон» – «Майами». Другие результаты – здесь.

6. Финальный прогноз перед Олимпиадой-2018 от аналитиков Gracenote: Норвегия выиграет общий зачет, Россия завоюет 8 медалей.

7. Товарищеские матчи. «Спартак» победил «Спарту» (2:1), «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» (1:0), ЦСКА раскрошил скромную «Торревьеху» (7:0) и другие результаты.

8. «Нью-Йорк» 3-й год подряд стал самым дорогим клубом НБА. Его оценили в 3,6 миллиарда долларов. «Лейкерс» (3,3 млрд) и «Голден Стэйт» (3,1 млрд) – в тройке.

9. Олимпийская чемпионка по биатлону Елена Пидгрушная будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Игр в Пхенчхане. Олимпийская чемпионка в лыжной акробатике Алла Цупер понесет флаг Беларуси.

10. Российские фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов не выступят на Играх-2018, даже если получат допуск от CAS.

11. Новости футбола. Патрис Эвра перешел в «Вест Хэм». Сборная Англии представила форму на ЧМ-2018, как и команда Нигерии. Алексис Санчес признал вину в неуплате налогов в Испании и получил 16-месячный условный срок. Трой Дини избежал дисквалификации (ему светили 4 матча) за неприличный жест в игре с «Челси». Жерара Пике не дисквалифицируют за жест в игре с «Эспаньолом», и он готов сыграть с «Валенсией». Павел Погребняк проходит просмотр в «Тосно».

12. Теннисные рейтинги. Роджер Федерер снова станет №1, если на следующей неделе в Роттердаме дойдет до 1/2 финала. В Дохе Симона Халеп может вернуться на первую строчку рейтинга WTA.

13. Цифра дня. НОК Норвегии отправил на Олимпиаду-2018 6000 доз препаратов от астмы. Ни на что не намекаем, но, например, половина шведских лыжников, завоевывавших олимпийские медали с 1992 года, принимали препараты от астмы.

Цитаты дня:

«Несмотря на ситуацию вокруг наших олимпийцев, Россия остается лидером мирового спорта» – Владимир Путин не ведает сомнений.

«В ближайшее время заплатим половину, остальное – после 24 февраля» – Виталий Мутко о выплате МОК 15 миллионов долларов штрафа.

«Мы уже семь лет зимой останавливаемся в одном отеле. По-моему, я провел тут уже год своей жизни, аж блевать хочется» – типичный Понтус Вернблум.

«То, что Легков и Третьяков вновь считаются олимпийскими чемпионами, – это фарс» – Арнд Пайффер негодуэ.