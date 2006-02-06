Шатов переходит в «Краснодар», Россия в полуфинале футзального Евро, Легкова и Третьякова не пустили в Пхенчхан и другие новости утра

1. Сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу, победив словенцев.

2. «Краснодар» договорился об аренде Шатова. Вернее, Олег сам заплатит «Зениту» 25 миллионов рублей.

3. Говорят, «Спартак» заключит с Лукасом Вериссимо пятилетний контракт. Но в бразильских сериалах бывают всякие повороты.

4. В 26-м туре английской премьер-лиги «Уотфорд» победил «Челси». «Синие» проиграли во втором туре подряд.

5. МОК не допустил на Олимпиаду-2018 Легкова, Вылегжанина, Третьякова и еще ряд россиян. Их недавно оправдал CAS, но кого в МОК это волнует?

6. Зато бокс могут исключить из программы Олимпиады-2020. И в этой новости тоже фигурируют россияне.

7. Федерация бокса РФ хочет провести бой Усика и Гассиева в России. Это финал Всемирной суперсерии.

8. Хоккейная сборная России вылетела в Корею. Знарок понимает, что команде не простят даже второго места на Олимпиаде.

9. Малкин стал первой звездой прошлой недели в НХЛ.

10. В очередной игровой день «Даллас» победил «Рейнджерс». Все результаты в НХЛ.

11. В Единой лиге ВТБ ЦСКА без особых проблем победил «Химки» с большим преимуществом в счете.

12. В НБА «Индиана» уступила «Вашингтону», «Детройт» победил «Портленд». Другие результаты – здесь.

13. Канадские спортсмены будут петь гендерно-нейтральный гимн на Олимпиаде-2018. Слово «сыны» вымарано.

14. В 2018 году грид-герлз в «Формуле-1» заменят грид-кидс. Любоваться женщинами – это плохо, а вот детишки – самое то?

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Томас Бах: «Привилегия получить приглашение на Олимпиаду требует большего, чем просто отсутствие санкций за допинг»