Шатов переходит в «Краснодар», Россия в полуфинале футзального Евро, Легкова и Третьякова не пустили в Пхенчхан и другие новости утра

1. Сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы по мини-футболу, победив словенцев.
2. «Краснодар» договорился об аренде Шатова. Вернее, Олег сам заплатит «Зениту» 25 миллионов рублей.
3. Говорят, «Спартак» заключит с Лукасом Вериссимо пятилетний контракт. Но в бразильских сериалах бывают всякие повороты.
4. В 26-м туре английской премьер-лиги «Уотфорд» победил «Челси». «Синие» проиграли во втором туре подряд.
5. МОК не допустил на Олимпиаду-2018 Легкова, Вылегжанина, Третьякова и еще ряд россиян. Их недавно оправдал CAS, но кого в МОК это волнует?
6. Зато бокс могут исключить из программы Олимпиады-2020. И в этой новости тоже фигурируют россияне.
7. Федерация бокса РФ хочет провести бой Усика и Гассиева в России. Это финал Всемирной суперсерии.
8. Хоккейная сборная России вылетела в Корею. Знарок понимает, что команде не простят даже второго места на Олимпиаде.
9. Малкин стал первой звездой прошлой недели в НХЛ.
10. В очередной игровой день «Даллас» победил «Рейнджерс». Все результаты в НХЛ.
11. В Единой лиге ВТБ ЦСКА без особых проблем победил «Химки» с большим преимуществом в счете.
12. В НБА «Индиана» уступила «Вашингтону», «Детройт» победил «Портленд». Другие результаты – здесь.
13. Канадские спортсмены будут петь гендерно-нейтральный гимн на Олимпиаде-2018. Слово «сыны» вымарано.
14. В 2018 году грид-герлз в «Формуле-1» заменят грид-кидс. Любоваться женщинами – это плохо, а вот детишки – самое то?
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Томас Бах: «Привилегия получить приглашение на Олимпиаду требует большего, чем просто отсутствие санкций за допинг»
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