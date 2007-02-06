Юношеская лига УЕФА. Стыковой раунд. «Спартак» в серии пенальти уступил «Интеру»

В стыковом раунде Юношеской лиги УЕФА за попадание в 1/8 финала «Спартак» уступил в серии пенальти «Интеру» (3:3, 1:3 пен.). «Краснодар» встретится с «Реалом».
Юношеская лига УЕФА
Стыковой раунд
- Дата проведения
- 6 февраля, 18.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Голы:
- 1:0 – 12 Эммерс, 1:1 – 29 Бакаев, 1:2 – 36 Прошляков, 2:2 – 83 Одгор, 3:2 – 87, автогол Петрунин, 3:3 – 88, пенальти Руденко.
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Интер U-19 –
Джекич, Бетелла, Ломбардони, Сала, Дзаппа, Дзаньоло (Одгор, 75), Эммерс, Бриньоли (Ровер, 38), Скиро (Рада, 59), Колидио, Пинамонти.
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Спартак U-19 –
Максименко, Петрунин, Иванов, Миронов, Рассказов, Игнатов (Лопатин, 90), Калачевский, Володкин, Бакаев (Мазуров, 89), Руденко, Прошляков.
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 3:1.
- Дата проведения
- 6 февраля, 18.00, «ВиОн»
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Нитра U-19 –
Балажи, Фабиш, Коша, Рыбански (Танцик, 86), Махо, Гулаш, Паер, Пале, Страняк, Дойчинович (Садовски, 69), Фабры.
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Фейеноорд U-19 –
ван Лейвен, Смелерс, Льюис (Звартс, 68), Рейт, Гертрюйда, Верманн, Эль-Бушатауи, Кекчю, Бургер, Туре, Хейген (ван дер Куст, 46).
- Предупреждение:
- Кекчю (63).
- Дата проведения
- 6 февраля, 20.00, «Спортпарк де Тукомст»
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Аякс U-19 –
Эль-Мааш, Кемпер, тер Хейде, Дест, Ланг, Сидул, Эккеленкамп, де Вит, Gravenberch (Йенсен, 88), Сирхейс, Нуннели (Данило, 82).
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ПСЖ U-19 –
Сибуа, Нсоки, Люзаядьо, Загре, Туфики, Адли, Каллегари (Эбимбе, 77), Мбе Со, Япи (Хаддаду, 68), Веа, Гюджлю.
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4.
- Дата проведения
- 7 февраля, 18.00, «Грбавица»
- Дата проведения
- 7 февраля, 19.00, «Stadion Akademii FK Krasnodar»
- Дата проведения
- 7 февраля, 20.00, «Molde kunstgress»
- Дата проведения
- 7 февраля, 20.00, «MyPhone Austria Stadion»
- Дата проведения
- 7 февраля, 20.30, «Stadion Event Place»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.