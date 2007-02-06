Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Юношеская лига УЕФА. Стыковой раунд. «Спартак» в серии пенальти уступил «Интеру»

    Теги результаты Юношеская лига УЕФА Манчестер Юнайтед U-19 Реал Мадрид U-19 Аякс U-19 Атлетико Мадрид U-19 ПСЖ U-19 Монако U-19 Спортинг U-19 Спартак U-19 Железничар U-19 Ред Булл Зальцбург U-19 Нитра U-19 Фейеноорд U-19 Краснодар U-19 Интер U-19 Мольде U-19 Бродарац U-19

    В стыковом раунде Юношеской лиги УЕФА за попадание в 1/8 финала «Спартак» уступил в серии пенальти «Интеру» (3:3, 1:3 пен.). «Краснодар» встретится с «Реалом».

    Юношеская лига УЕФА

    Стыковой раунд

    Интер U-19 Италия – Спартак U-19 Россия 3:3 (1:2, 2:1, 0:0, 0:0), по пенальти - 3:1
    Дата проведения
    6 февраля, 18.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 12 Эммерс, 1:1 – 29 Бакаев, 1:2 – 36 Прошляков, 2:2 – 83 Одгор, 3:2 – 87, автогол Петрунин, 3:3 – 88, пенальти Руденко.
    Интер U-19Джекич, Бетелла, Ломбардони, Сала, Дзаппа, Дзаньоло (Одгор, 75), Эммерс, Бриньоли (Ровер, 38), Скиро (Рада, 59), Колидио, Пинамонти.
    Спартак U-19Максименко, Петрунин, Иванов, Миронов, Рассказов, Игнатов (Лопатин, 90), Калачевский, Володкин, Бакаев (Мазуров, 89), Руденко, Прошляков.
    Серия пенальти
    1:0, 1:1, 2:1, 3:1.
    Предупреждения:
    Бриньоли (21), Петрунин (31), Скиро (58), Ломбардони (72), Бакаев (80), Прошляков (85).

     

    Нитра U-19 Словакия – Фейеноорд U-19 Голландия 2:3 (2:1, 0:2)
    Дата проведения
    6 февраля, 18.00, «ВиОн»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 20 Кекчю, 1:1 – 32 Фабры, 2:1 – 43 Фабры, 2:2 – 71 Кекчю, 2:3 – 90 Бургер.
    Нитра U-19Балажи, Фабиш, Коша, Рыбански (Танцик, 86), Махо, Гулаш, Паер, Пале, Страняк, Дойчинович (Садовски, 69), Фабры.
    Фейеноорд U-19ван Лейвен, Смелерс, Льюис (Звартс, 68), Рейт, Гертрюйда, Верманн, Эль-Бушатауи, Кекчю, Бургер, Туре, Хейген (ван дер Куст, 46).
    Предупреждение:
    Кекчю (63).

     

    Аякс U-19 Голландия – ПСЖ U-19 Франция 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 2:4
    Дата проведения
    6 февраля, 20.00, «Спортпарк де Тукомст»
    превью матча онлайн статистика
    Аякс U-19Эль-Мааш, Кемпер, тер Хейде, Дест, Ланг, Сидул, Эккеленкамп, де Вит, Gravenberch (Йенсен, 88), Сирхейс, Нуннели (Данило, 82).
    ПСЖ U-19Сибуа, Нсоки, Люзаядьо, Загре, Туфики, Адли, Каллегари (Эбимбе, 77), Мбе Со, Япи (Хаддаду, 68), Веа, Гюджлю.
    Серия пенальти
    1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4.

     

    Железничар U-19 Босния и Герцеговина – Атлетико U-19 Испания
    Дата проведения
    7 февраля, 18.00, «Грбавица»
    превью матча онлайн статистика

     

    Краснодар U-19 Россия – Реал U-19 Испания
    Дата проведения
    7 февраля, 19.00, «Stadion Akademii FK Krasnodar»
    превью матча онлайн статистика

     

    Мольде U-19 Норвегия – Монако U-19 Монако
    Дата проведения
    7 февраля, 20.00, «Molde kunstgress»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ред Булл U-19 Австрия – Спортинг U-19 Португалия
    Дата проведения
    7 февраля, 20.00, «MyPhone Austria Stadion»
    превью матча онлайн статистика

     

    Бродарац U-19 Сербия – Ман Юнайтед U-19 Англия
    Дата проведения
    7 февраля, 20.30, «Stadion Event Place»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика Юношеской лиги УЕФА

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться