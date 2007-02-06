Юношеская лига УЕФА. Стыковой раунд. «Спартак» в серии пенальти уступил «Интеру»

В стыковом раунде Юношеской лиги УЕФА за попадание в 1/8 финала «Спартак» уступил в серии пенальти «Интеру» (3:3, 1:3 пен.). «Краснодар» встретится с «Реалом».

Юношеская лига УЕФА

Стыковой раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Юношеской лиги УЕФА