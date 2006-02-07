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    Эвра заключил с «Вест Хэмом» контракт до конца сезона

    Теги Патрис Эвра Вест Хэм премьер-лига Англия трансферы видео

    Защитник Патрис Эвра официально стал игроком «Вест Хэма».

    36-летний француз подписал контракт, рассчитанный до конца текущего сезона. Эвра перешел в «Вест Хэм» на правах свободного агента.

    Предыдущим клубом француза был «Марсель». Защитник покинул команду в ноябре после того, как он ударил ногой болельщика перед началом одного из матчей Лиги Европы.

    В «Вест Хэме» футболист получил игровой номер 27.

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