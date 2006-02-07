Эвра заключил с «Вест Хэмом» контракт до конца сезона

Защитник Патрис Эвра официально стал игроком «Вест Хэма».
36-летний француз подписал контракт, рассчитанный до конца текущего сезона. Эвра перешел в «Вест Хэм» на правах свободного агента.
Предыдущим клубом француза был «Марсель». Защитник покинул команду в ноябре после того, как он ударил ногой болельщика перед началом одного из матчей Лиги Европы.
В «Вест Хэме» футболист получил игровой номер 27.
We love this game! #ForEvraBlowingBubbles pic.twitter.com/UugpXaL6um— West Ham United (@WestHamUtd) 7 февраля 2018 г.
Эвра ударил фаната «Марселя» в стиле Кантона. Его точно забанят