Эвра заключил с «Вест Хэмом» контракт до конца сезона

Защитник Патрис Эвра официально стал игроком .

36-летний француз подписал контракт, рассчитанный до конца текущего сезона. Эвра перешел в на правах свободного агента.

Предыдущим клубом француза был «Марсель». Защитник покинул команду в ноябре после того, как он ударил ногой болельщика перед началом одного из матчей Лиги Европы.

В «Вест Хэме» футболист получил игровой номер 27.

Эвра ударил фаната «Марселя» в стиле Кантона. Его точно забанят

«Пошел ты, Эвра». Марсель реагирует на удар ногой в лицо