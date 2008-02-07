Матч юношеской лиги УЕФА «Краснодар» – «Реал» посетили 32 510 зрителей. Это рекорд турнира

Стыковой матч Юношеской лиги УЕФА «Краснодар» – (0:0, по пенальти – 0:3) собрал большую зрительскую аудиторию.

На трибуны стадиона пришло 32 510 болельщиков. Клуб сообщал о продаже всех 33 799 билетов.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, это рекорд посещаемости турнира.

До этого рекордным за пять сезонов существования соревнования был матч – «Бенфика» (0:5), на который в Казахстане 25 ноября 2015 года пришло 17 000 зрителей.

Игра «Краснодара» и вошла в топ-9 самых посещаемых игр в истории молодежных турниров под эгидой . Первое место остается за финалом Евро-1984 (U-18): на матч Венгрия – СССР (0:0, по пенальти – 3:2) в пришло 72 800 человек.