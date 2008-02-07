Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Матч юношеской лиги УЕФА «Краснодар» – «Реал» посетили 32 510 зрителей. Это рекорд турнира

    Теги Лужники Бенфика премьер-лига Россия Реал Мадрид УЕФА сборная Венгрии болельщики рекорды сборная СССР Краснодар Астана стадион Краснодар Юношеская лига УЕФА Реал Мадрид U-19 Бенфика U-19 Астана U-19 Краснодар U-19

    Стыковой матч Юношеской лиги УЕФА «Краснодар» – «Реал» (0:0, по пенальти – 0:3) собрал большую зрительскую аудиторию.

    На трибуны стадиона «Краснодар» пришло 32 510 болельщиков. Клуб сообщал о продаже всех 33 799 билетов.

    Как сообщает пресс-служба УЕФА, это рекорд посещаемости турнира.

    До этого рекордным за пять сезонов существования соревнования был матч «Астана» – «Бенфика» (0:5), на который в Казахстане 25 ноября 2015 года пришло 17 000 зрителей.

    Игра «Краснодара» и «Реала» вошла в топ-9 самых посещаемых игр в истории молодежных турниров под эгидой УЕФА. Первое место остается за финалом Евро-1984 (U-18): на матч Венгрия – СССР (0:0, по пенальти – 3:2) в «Лужники» пришло 72 800 человек.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться