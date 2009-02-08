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    НХЛ. «Торонто» обыграл «Нэшвилл», «Рейнджерс» пропустили 6 шайб от «Бостона»

    Теги результаты Рейнджерс Торонто Бостон Нэшвилл Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Торонто – Нэшвилл 3:2 (1:0, 1:1, 0:1)
    Дата проведения
    8 февраля, 03.30, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 16 ван Римсдайк (Дермотт, Браун)
    2:0 – 29 Капанен (Хэйнси, Мур)
    2:1 – 38 Сиссонс (Эллис, Оберг)
    2:2 – 40 Арвидссон ()
    Рейнджерс – Бостон 1:6 (1:2, 0:3, 0:1)
    Дата проведения
    8 февраля, 04.00, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 5 Нэш ()
    1:1 – 7 Нэш (Хейнен, Бэкес)
    1:2 – 16 Хара (Дебраск)
    1:3 – 23 Бержерон (Крюг, Пастрняк)
    1:4 – 27 Шаллер (Худобин, Гжельчик)
    1:5 – 30 Бержерон (Хара, Маршанд)
    1:6 – 46 Курали (Гжельчик, Царник)
    Лос-Анджелес – Эдмонтон 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)
    Дата проведения
    8 февраля, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 1 Клиффорд (Льюис)
    2:0 – 20 Кемпе (Даути)
    2:1 – 23 Драйзайтль (Клефбом, Макдэвид)
    2:2 – 30 Макдэвид (Каммаллери)
    3:2 – 54 ЛаДуэ (Грэвел, Льюис)
    4:2 – 58 Иафалло (Даути, Копитар)
    5:2 – 59 Копитар (Браун)

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