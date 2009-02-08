сегодня, 09:17 НХЛ. «Торонто» обыграл «Нэшвилл», «Рейнджерс» пропустили 6 шайб от «Бостона» Теги результаты Рейнджерс Торонто Бостон Нэшвилл Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ НХЛ Регулярный чемпионат Торонто – Нэшвилл – 3:2 (1:0, 1:1, 0:1) Дата проведения 8 февраля, 03.30, «Air Canada Centre» Онлайн матча Видео 1:0 – 16 ван Римсдайк (Дермотт, Браун) 2:0 – 29 Капанен (Хэйнси, Мур) 2:1 – 38 Сиссонс (Эллис, Оберг) 2:2 – 40 Арвидссон () Рейнджерс – Бостон – 1:6 (1:2, 0:3, 0:1) Дата проведения 8 февраля, 04.00, «Madison Square Garden» Онлайн матча Видео 1:0 – 5 Нэш () 1:1 – 7 Нэш (Хейнен, Бэкес) 1:2 – 16 Хара (Дебраск) 1:3 – 23 Бержерон (Крюг, Пастрняк) 1:4 – 27 Шаллер (Худобин, Гжельчик) 1:5 – 30 Бержерон (Хара, Маршанд) 1:6 – 46 Курали (Гжельчик, Царник) Лос-Анджелес – Эдмонтон – 5:2 (1:0, 1:2, 3:0) Дата проведения 8 февраля, 06.30, «Staples Center» Онлайн матча Видео 1:0 – 1 Клиффорд (Льюис) 2:0 – 20 Кемпе (Даути) 2:1 – 23 Драйзайтль (Клефбом, Макдэвид) 2:2 – 30 Макдэвид (Каммаллери) 3:2 – 54 ЛаДуэ (Грэвел, Льюис) 4:2 – 58 Иафалло (Даути, Копитар) 5:2 – 59 Копитар (Браун) Таблица НХЛ Статистика НХЛ