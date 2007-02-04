«Спартак» проиграл команде Маскерано, футболисты «Тосно» бойкотируют тренировки, Гассиев нокаутировал Дортикоса и другие новости утра

1. «Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Бернли» в 26-м туре премьер-лиги, а «Арсенал» разгромил «Эвертон». Обамеянг забил в дебютном матче за лондонцев, а Мхитарян отдал три голевые передачи. «Манчестер Юнайтед» дома победил «Хаддерсфилд». Санчес тоже забил, но это нельзя назвать голом мечты.

2. У Гари Невилла есть серьезные претензии к Гвардиоле. Пепа обвиняют в игнорировании игроков из академии «Сити».

3. Гассиев нокаутировал Дортикоса и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии. В финале российского боксера ждет встреча с украинцем Александром Усиком.

4. «ПСЖ» вынес «Лилль» в чемпионате Франции, а Неймар забил 350-й гол в карьере.

5. «Реал» не смог победить «Леванте» в 22-м туре примеры, пропустив за минуту до конца основного времени. Роналду заменили на 82-й минуте.

6. «Интер» сыграл вничью с «Кротоне» в 23-м туре серии А.

7. Чемпионская гонка в Германии уже давно закрыта, но «Бавария» продолжает выигрывать.

8. Сборная России никак не может победить на чемпионате Европы по мини-футболу. На этот раз ничья с Казахстаном.

9. Александр Сонг в одностороннем порядке разорвал контракт с «Рубином». Казанский клуб будет жаловаться в ФИФА!

10. Радулов набрал 50-е очко в сезоне и помог «Далласу» разгромить «Миннесоту» (6:1). Кучеров достиг отметки 300 очков за карьеру. Все результаты НХЛ

11. «Хьюстон» уничтожил «Кливленд» на выезде с разницей в 32 очка – 120:88, Леброну дали набрать всего 11 очков. «Денвер» нанес поражение «Голден Стэйт» (115:108). Все результаты НБА

12. Игроки «Тосно» бойкотируют тренировки из-за долгов по зарплате. Но они даже не требуют денег, а хотят, чтобы с ними просто поговорили.

13. «Спартак» уступил китайскому клубу «Хэбэй Чайна Форчун», за который играет Маскерано.

14. Олимпийской сборной Норвегии по ошибке прислали 15 тысяч куриных яиц. Они заказывали 1500. Во всем виноват гугл-переводчик.

15. МОК впервые пригласил делегацию из Ватикана на Олимпиаду-2018

Цитаты:

Жозе Моуринью: «Атмосфера на «Олд Траффорд» тихая, мало энтузиазма»

Ахмед Муса: «Не сказал бы, что между чемпионатами России и Англии существует какая-то пропасть»

Дженнаро Гаттузо: «Сейчас «Милан» – не Брэд Питт и пока остаемся такими же уродливыми, как и я»