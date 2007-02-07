Федерер на следующей неделе сыграет в Роттердаме и станет №1, если дойдет там до 1/2 финала

Чемпион Australian Open Роджер Федерер взял wild card на турнир категории 500 в Роттердаме, который пройдет на следующей неделе.

36-летний швейцарец выступит на турнире в девятый раз и впервые с 2013-го.

Он побеждал там в 2005-м, когда в финале обыграл своего нынешнего тренера Ивана Любичича, и в 2012-м (обыграл Хуана Мартина дель Потро).

Напомним, в рейтинге ATP на этой неделе 20-кратный чемпион «Шлемов» идет вторым, отставая от №1 на 155 очков.

Федерер сможет обойти испанца уже после Роттердама, если дойдет там до полуфинала.

Федерер в 36 лет – опять лучший. Как у него это получается?