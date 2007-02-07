Министерство иностранных дел: «Россию планируют обвинить в хакерских атаках на олимпийские информационные ресурсы»

Министерство иностранных дел России сообщило о том, что российская сторона может быть обвинена в хакерских атаках на информационные ресурсы во время Олимпийских игр 2018.

«Развязанная против России информационная война продолжает набирать обороты. Мир стал свидетелем ее нескольких раундов. Складывается впечатление, что за это время у ряда государств уже вошло в привычку приписывать любые свои внутриполитические проблемы мнимому кибервмешательству России.

Однако сейчас в этой информационной войне обозначился новый этап. На этот раз необоснованным нападкам против нас хотят придать еще более масштабный характер: Россию планируют обвинить в нападении на идеалы олимпийского движения.

Нам известно, что в западных СМИ планируется вброс псевдорасследований на тему «русского следа» в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с проведением зимних Олимпийских Игр в Республике Корея.

Никаких доказательств, естественно, миру, как и прежде, представлено не будет. К этой антироссийской кампании могут быть привлечены не только ангажированные СМИ Washington Post, BuzzFeed и др.), но и давно имеющие тесные связи с ЦРУ и АНБ IT-компании («Трэтконнект», «ТрендМикро», «Есет» и др.).

Подозреваем, что таким образом готовится очередная провокация. Видим в ней знакомый сценарий: по той же схеме Россию обвиняли в «срежиссированной» атаке на своих же миротворцев в Южной Осетии в день открытия Олимпийских игр в в 2008 году. Последующее расследование показало, что напала Грузия.

Очевидно, за эти годы ничего нового не изобретено. Определенные силы вновь пытаются использовать алгоритм «российской угрозы» олимпийскому движению.

Примечательно, что нагнетают мнимую «российскую угрозу» именно те государства, которые наращивают собственный военный киберпотенциал, ведут незаконную слежку и нарушают права человека», – говорится в заявлении на сайте МИД.