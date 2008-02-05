МОК не допустит на Олимпиаду оправданных русских, Супербоул выиграла «Филадельфия» и другие новости утра

1. Супербоул впервые выиграла «Филадельфия». В главном матче она обыграла прошлогоднего чемпиона «Нью-Ингленд» – 41:33.

2. МОК не допустил на Олимпиаду российских спортсменов, которые были оправданы CAS. Говорят, подозрения все еще не сняты. Более того, президент МОК Томас Бах отметил, что «решение по русским олимпийцам говорит о том, что CAS нуждается в реформах».

3. Огненный матч в АПЛ: «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграли 2:2. Салах сделал дубль, Кейн забил 100-й гол в АПЛ на 95-й минуте, Клопп обвинил в потере очков судей. Остальные матчи АПЛ – тут.

4. «Барселона» побила рекорд Гвардиолы по беспроигрышной серии с начала сезона, но не обыграла «Эспаньол» (1:1). «Атлетико» одолел «Валенсию» (1:0), остальные результаты примеры – тут.

5. Россия выиграла чемпионат мира по хоккею с мячом, в финале повержены, разумеется, шведы – 5:4.

6. Сборная России в рамках подготовки к Олимпиаде обыграла «Спартак» (2:1). За «Спартак» играли 4 хоккеиста из ЦСКА.

7. «Спартак» наконец-то договорился с «Сантосом» о трансфере Вериссимо. Цена – 8,5 млн евро.

8. НХЛ: «Вашингтон» проиграл «Вегасу», трижды ведя по ходу игры (3:4), а «Монреаль» уверенно победил «Оттаву» (4:1).

9. Олимпийский флаг, под которым пройдут российские атлеты на открытии Игр-2018, понесет волонтер. Его имя пока не назвали.

10. Интересный инсайд The Sunday Times: 254 медали чемпионатов мира и Олимпиад с 2001 года завоевали лыжники с аномальными показателями крови.

11. Мощный теннисный турнир в Санкт-Петербурге выиграла Петра Квитова. В финале она вынесла Кристину Младенович – 6:1, 6:2.

12. «Зенит» и «Краснодар» пока не могут согласовать аренду Шатова. Вся проблема – в сумме последующего выкупа.

13. НБА: «Бостон» вырвал победу у «Портленда», «Оклахома-Сити» проиграл «Лейкерс».