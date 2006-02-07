Шатов в «Краснодаре», российские олимпийцы подали апелляции в CAS, Малкин вложился в блокчейн-стартап и другие новости утра

1. Полузащитник Олег Шатов перешел из «Зенита» в «Краснодар» на правах аренды.

2. Российские спортсмены подали апелляция в CAS на недопуск к Олимпиаде-2018. Сначала иски поступили от Александра Легкова и других лыжников, затем – еще от 12 олимпийцев и двух тренеров.

3. «Спартак» в серии пенальти уступил «Интеру» в стыковом матче Юношеской лиги УЕФА. А ведь вели 2:1!

4. Минспорта подало в суд 6 исков почти на 3 млрд рублей к подрядчикам стадионов ЧМ-2018.

5. Малкин забил 30-й гол в сезоне и вышел на 3-е место в гонке бомбардиров, отрыв Кучерова почти совсем растаял. Овечкин не забил Бобровскому, зато отдал две голевые передачи. Все результаты НХЛ

6. В списке игроков сборной России на ЧМ-2018 для допинг-офицеров более 50 фамилий, включая Василия Березуцкого. Станислав Черчесов заявил, что в списке кандидатов – более 70 человек.

7. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин инвестировал 4 млн долларов в блокчейн-стартап.

8. «Торонто» обыграл «Бостон» в матче лидеров Востока – 111:91, «Голден Стэйт» уступил «Оклахоме» с такой же разницей (105:125). Все результаты дня НБА

9. Роналд Куман стал главным тренером сборной Голландии.

10. В товарищеских матчах ЦСКА разгромил «Эльче», «Краснодар» обыграл «Стремсгодсет» и другие результаты.

11. The Associated Press прогнозирует девять медалей для России на Олимпиаде-2018.

Цитата дня. «Если кто-то пришел бы забирать мою медаль Сочи-2014, я бы засунула ему ее между булок». Конькобежка Ольга Фаткулина не даст в обиду не только себя, но и свою медаль.