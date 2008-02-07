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    Товарищеские матчи. «Спартак» победил «Спарту», «Зенит» обыграл «Црвену Звезду»

    Теги Спартак ЦСКА Зенит Амкар высшая лига Чехия Спарта Прага высшая лига Сербия Црвена Звезда Дебрецен высшая лига Венгрия товарищеские матчи (клубы) результаты ФНЛ Динамо Москва Балтика Ахмат Урал СКА Хабаровск Луч-Энергия высшая лига Литва Жальгирис Тосно Д4 Испания

    Российские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона.

    Товарищеские матчи

    ЦСКА Россия – Торревьеха Д4 Испания – 7:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Оланаре (12), 2:0 – Оланаре (48), 3:0 – Оланаре (55), 4:0 – Чалов (64), 5:0 - Чалов (78), 6:0 – Жиронкин (86), 7:0 – Чалов (88).

    ЦСКА: Помазун, Игнашевич (Леонов, 46), Набабкин, Хосонов, Гордюшенко, Бистрович, Миланов, Тикнизян, Жиронкин, Чалов, Оланаре.

    СКА Хабаровск Россия – Балтика Д2 Россия – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Григорьев (34), 0:2 – Григорьев (68, с пенальти), 0:3 – Магаль (82).

    СКА: Довбня, Эдиев, Гришко, Адейоле, Баляйкин, Черевко, Савичев, Карасев, Федотов, Богаев, Муллин.

    Ахмат Россия – Жальгирис Литва – 0:0 (0:0)

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Швец, Иванов, Исмаэль, Роши, Раванелли, Лео.

    Тосно Россия – Дебрецен Венгрия – 0:3 (0:0)

    «Тосно»: Опарин (Лукичев, 46), Миюшкович, Погребняк (Карницкий, 46), Палиенко (Трошечкин, 67), Нуну Роша (Карвальо, 67), Мирзов (Галиулин, 67), Дугалич, Чернов, Маргасов, Труич (Скворцов, 67), Полетанович (Быстров, 67).

    «Урал» – «Луч-Энергия» – 2:1 (1:0)

    Голы «Урала»: 1:0 – игрок на просмотре (16), 2:0 – игрок на просмотре (60, с пенальти). 

    «Урал»: Баклов (Полетаев, 65), Меркулов, Ароян, Фидлер, Бевеев, Глушков (игрок на просмотре, 46), Галимов, Некрасов, Чантурия (игрок на просмотре, 46) и два игрока на просмотре.

    Динамо Москва Россия – Амкар Россия – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Луценко (38), 2:0 – Рыков (41), 2:1 – Рязанцев (82).

    «Динамо»: Шунин, Рыков (Козлов, 63), Рауш (Хольмен, 63), Цаллагов (Темников, 68), Морозов (Соснин, 68), Шуньич, Соу (Тетте, 46), Черных (Кузьмин, 78), Ташаев (Грулев, 63), Луценко (Москвичев, 75), Марков (Обольский, 75).

    «Амкар»: Нигматуллин (Хомич, 46), Белоруков (Зайцев, 46), Занев, Милькович (Конде, 46), Идову, Сиваков (Рязанцев, 46), Комолов (Костюков, 46), Гащенков (Баланович, 46), Огуде (Прокофьев, 46), Эззатоллахи, Форбс (Бодул, 46).

    Зенит Россия – Црвена Звезда Сербия – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Ерохин (23).

    «Зенит»: Лунев, Кришито (Терентьев, 63), Маммана, Мевля, Смольников (Жирков, 83), Дриусси (Полоз, 81), Ерохин, Краневиттер (Кузяев, 63), Паредес, Ригони, Заболотный.

    Спартак Россия – Спарта Прага Чехия – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Промес (15), 1:1 – Кадлец (19), 2:1 – Мельгарехо (78).

    «Спартак»: Ребров (Селихов, 46), Комбаров, Кутепов, Ташчи, Ещенко (Максимович, 89), Глушаков (Пашалич, 63), Фернандо, Зобнин, Ханни (Мельгарехо, 61), Промес (Педро Роша, 79), Луис Адриано (Зе Луиш, 63).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей московское

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