Товарищеские матчи. «Спартак» победил «Спарту», «Зенит» обыграл «Црвену Звезду»

Российские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона.

Товарищеские матчи

ЦСКА Россия – Торревьеха Д4 Испания – 7:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Оланаре (12), 2:0 – Оланаре (48), 3:0 – Оланаре (55), 4:0 – Чалов (64), 5:0 - Чалов (78), 6:0 – Жиронкин (86), 7:0 – Чалов (88).

ЦСКА: Помазун, Игнашевич (Леонов, 46), Набабкин, Хосонов, Гордюшенко, Бистрович, Миланов, Тикнизян, Жиронкин, Чалов, Оланаре.

СКА Хабаровск Россия – Балтика Д2 Россия – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Григорьев (34), 0:2 – Григорьев (68, с пенальти), 0:3 – Магаль (82).

СКА: Довбня, Эдиев, Гришко, Адейоле, Баляйкин, Черевко, Савичев, Карасев, Федотов, Богаев, Муллин.

Ахмат Россия – Жальгирис Литва – 0:0 (0:0)

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Швец, Иванов, Исмаэль, Роши, Раванелли, Лео.

Тосно Россия – Дебрецен Венгрия – 0:3 (0:0)

«Тосно»: Опарин (Лукичев, 46), Миюшкович, Погребняк (Карницкий, 46), Палиенко (Трошечкин, 67), Нуну Роша (Карвальо, 67), Мирзов (Галиулин, 67), Дугалич, Чернов, Маргасов, Труич (Скворцов, 67), Полетанович (Быстров, 67).

«Урал» – «Луч-Энергия» – 2:1 (1:0)

Голы «Урала»: 1:0 – игрок на просмотре (16), 2:0 – игрок на просмотре (60, с пенальти).

«Урал»: Баклов (Полетаев, 65), Меркулов, Ароян, Фидлер, Бевеев, Глушков (игрок на просмотре, 46), Галимов, Некрасов, Чантурия (игрок на просмотре, 46) и два игрока на просмотре.

Динамо Москва Россия – Амкар Россия – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Луценко (38), 2:0 – Рыков (41), 2:1 – Рязанцев (82).

«Динамо»: Шунин, Рыков (Козлов, 63), Рауш (Хольмен, 63), Цаллагов (Темников, 68), Морозов (Соснин, 68), Шуньич, Соу (Тетте, 46), Черных (Кузьмин, 78), Ташаев (Грулев, 63), Луценко (Москвичев, 75), Марков (Обольский, 75).

«Амкар»: Нигматуллин (Хомич, 46), Белоруков (Зайцев, 46), Занев, Милькович (Конде, 46), Идову, Сиваков (Рязанцев, 46), Комолов (Костюков, 46), Гащенков (Баланович, 46), Огуде (Прокофьев, 46), Эззатоллахи, Форбс (Бодул, 46).

Зенит Россия – Црвена Звезда Сербия – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Ерохин (23).

«Зенит»: Лунев, Кришито (Терентьев, 63), Маммана, Мевля, Смольников (Жирков, 83), Дриусси (Полоз, 81), Ерохин, Краневиттер (Кузяев, 63), Паредес, Ригони, Заболотный.

Спартак Россия – Спарта Прага Чехия – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Промес (15), 1:1 – Кадлец (19), 2:1 – Мельгарехо (78).

«Спартак»: Ребров (Селихов, 46), Комбаров, Кутепов, Ташчи, Ещенко (Максимович, 89), Глушаков (Пашалич, 63), Фернандо, Зобнин, Ханни (Мельгарехо, 61), Промес (Педро Роша, 79), Луис Адриано (Зе Луиш, 63).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей московское

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