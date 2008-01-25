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    Моуринью продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2020 года

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия фото

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью продлил контракт с клубом.

    Новое соглашение с португальцем рассчитано до лета 2020 года с возможностью продления еще на сезон.

    Моуринью возглавил «МЮ» летом 2016 года. Под его руководством в дебютном сезоне команда заняла шестое место в чемпионате, выиграв при этом Кубок английской лиги и Лигу Европы.

    В текущем сезоне «Юнайтед» идет на втором месте в турнирной таблице премьер-лиги после 24 туров, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 12 очков.

    Фото: официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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