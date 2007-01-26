НБА. 46 очков Уэстбрука помогли «Оклахома-Сити» победить «Вашингтон», «Голден Стэйт» обыграл «Миннесоту» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четыре матча. «Оклахома-Сити» Уэстбрука, Джорджа и Энтони на своей площадке победил «Вашингтон» Уолла и Била.

Действующий чемпион лиги «Голден Стэйт» обыграл дома «Миннесоту».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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