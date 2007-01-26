НБА. 46 очков Уэстбрука помогли «Оклахома-Сити» победить «Вашингтон», «Голден Стэйт» обыграл «Миннесоту» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четыре матча. «Оклахома-Сити» Уэстбрука, Джорджа и Энтони на своей площадке победил «Вашингтон» Уолла и Била.
Действующий чемпион лиги «Голден Стэйт» обыграл дома «Миннесоту».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 января, 03.30, «American Airlines Arena»
- Дата проведения
- 26 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Дата проведения
- 26 января, 05.00, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 26 января, 06.30, «Oracle Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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