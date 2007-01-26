Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
Sports.ru NBA

    НБА. 46 очков Уэстбрука помогли «Оклахома-Сити» победить «Вашингтон», «Голден Стэйт» обыграл «Миннесоту» и другие результаты

    Теги результаты Денвер Голден Стэйт Майами Миннесота Нью-Йорк Сакраменто НБА Вашингтон Оклахома-Сити

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли четыре матча. «Оклахома-Сити» Уэстбрука, Джорджа и Энтони на своей площадке победил «Вашингтон» Уолла и Била.

    Действующий чемпион лиги «Голден Стэйт» обыграл дома «Миннесоту».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Майами – Сакраменто 88:89 (17:19, 30:28, 25:24, 16:18)
    Дата проведения
    26 января, 03.30, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Статистика

    Оклахома-Сити – Вашингтон 121:112 (25:20, 29:20, 28:34, 39:38)
    Дата проведения
    26 января, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Статистика

    Денвер – Нью-Йорк 130:118 (39:28, 34:32, 26:32, 31:26)
    Дата проведения
    26 января, 05.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Статистика

    Голден Стэйт – Миннесота 126:113 (38:29, 36:33, 32:31, 20:20)
    Дата проведения
    26 января, 06.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика НБА

    Таблица НБА

    8 ведущих контор со всего света — в рейтинге зарубежных букмекеров Sports.ru

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться