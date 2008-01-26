НХЛ. Три очка Малкина принесли победу «Питтсбургу», два очка Овечкина – «Вашингтону»

НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 26 января, 03.00, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 26 января, 03.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 26 января, 03.30, «Centre Bell»
- 0:1 – 1 Терявяйнен (Раск, Уильямс)
- 0:2 – 8 Дж.Стаал (Фолк, Раск)
- 1:2 – 26 Юдон (Байрон, Петри)
- 2:2 – 26 Галлахер ()
- 2:3 – 27 Скиннер (Райан, Хэнифин)
- 2:4 – 27 Терявяйнен ()
- 3:4 – 28 Юдон ()
- 4:4 – 38 Петри (Пачиоретти, Юдон)
- 4:5 – 39 Райан (Стемпняк, Хэнифин)
- 4:6 – 49 Уильямс (Хэнифин, Терявяйнен)
- 5:6 – 49 Пачиоретти (Петри, Друэн)
- Дата проведения
- 26 января, 03.30, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 26 января, 03.30, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 26 января, 03.30, «BankAtlantic Center»
- Дата проведения
- 26 января, 04.00, «Scottrade Center»
- Дата проведения
- 26 января, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 26 января, 05.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 26 января, 05.00, «Gila River Arena»
- Дата проведения
- 26 января, 06.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 26 января, 06.00, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 26 января, 06.00, «Honda Center»
- Дата проведения
- 26 января, 06.30, «SAP Center at San Jose»
- 0:1 – 5 Хэйс (Зукарелло-Асен, Миллер)
- 1:1 – 6 Гудроу (Бернс)
- 2:1 – 10 Кутюр (Райан, Лабанк)
- 2:2 – 17 Фаст (Холланд, Грабнер)
- 3:2 – 22 Кутюр (Влэшик, Лабанк)
- 3:3 – 31 Макдона ( Миллер, Хэйс)
- 3:4 – 32 Макдона (Бучневич)
- 3:5 – 37 Шей ()
- 4:5 – 50 Влэшик (Тирни, Браун)
- 4:6 – 58 Миллер (Шей, Зукарелло-Асен)
- 5:6 – 59 Гертл (Бернс, Лабанк)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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