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    НХЛ. Три очка Малкина принесли победу «Питтсбургу», два очка Овечкина – «Вашингтону»

    Теги результаты Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Баффало Оттава Монреаль Торонто Бостон Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Флорида Нэшвилл Детройт Сент-Луис Коламбус Чикаго Ванкувер Миннесота Калгари Колорадо Эдмонтон Анахайм Даллас Сан-Хосе Аризона НХЛ Вегас Виннипег

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Тампа-Бэй 1:5 (0:0, 0:3, 1:2)
    Дата проведения
    26 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 20 Пойнт (Джонсон)
    0:2 – 29 Гурде (Джирарди, Пека)
    0:3 – 37 Кэллахан ()
    1:3 – 53 Конекны (Ворачек, Жиру)
    1:4 – 54 Наместников (Стэмкос, Кучеров)
    1:5 – 57 Наместников (Кучеров, Стэмкос)
    Нью-Джерси – Нэшвилл 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
    Дата проведения
    26 января, 03.00, «Prudential Center»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 29 Суббан (Джохансен, Экхольм)
    0:2 – 45 Экхольм (Арвидссон, Фиала)
    0:3 – 55 Арвидссон (Суббан)
    Питтсбург – Миннесота 6:3 (2:0, 2:0, 2:3)
    Дата проведения
    26 января, 03.00, «Consol Energy Center»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 3 Симон (Коул, Кросби)
    2:0 – 9 Малкин (Кессел, Кросби)
    3:0 – 29 Хагелин (Кессел, Малкин)
    4:0 – 30 Думулин (Хагелин, Кросби)
    5:0 – 41 Малкин (Кессел, Шульц)
    6:0 – 42 Симон ()
    6:1 – 48 Э.Стаал (Фолиньо, Проссер)
    6:2 – 50 Гранлунд (Сутер, Цукер)
    6:3 – 51 Брудин (Э.Стаал, Фолиньо)
    Монреаль – Каролина 5:6 (0:2, 4:3, 1:1)
    Дата проведения
    26 января, 03.30, «Centre Bell»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 1 Терявяйнен (Раск, Уильямс)
    0:2 – 8 Дж.Стаал (Фолк, Раск)
    1:2 – 26 Юдон (Байрон, Петри)
    2:2 – 26 Галлахер ()
    2:3 – 27 Скиннер (Райан, Хэнифин)
    2:4 – 27 Терявяйнен ()
    3:4 – 28 Юдон ()
    4:4 – 38 Петри (Пачиоретти, Юдон)
    4:5 – 39 Райан (Стемпняк, Хэнифин)
    4:6 – 49 Уильямс (Хэнифин, Терявяйнен)
    5:6 – 49 Пачиоретти (Петри, Друэн)
    Оттава – Бостон 2:3 (1:0, 0:1, 1:2)
    Дата проведения
    26 января, 03.30, «Canadian Tire Centre»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 12 Шабо (Фанюф)
    1:1 – 31 Хейнен (Бержерон, Пастрняк)
    1:2 – 41 Шаллер (Бержерон)
    2:2 – 42 Дзингел (Фанюф, Дюшен)
    2:3 – 48 Дебраск (Миллер, Спунер)
    Детройт – Чикаго 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)
    Дата проведения
    26 января, 03.30, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 3 Дебринкат (Дюклер, Мерфи)
    0:2 – 5 Дюклер (Кит, Дебринкат)
    0:3 – 8 Хиностроза (Дюклер)
    0:4 – 31 Дебринкат (Тэйвс)
    1:4 – 56 Манта (Крунвалль, Зеттерберг)
    1:5 – 59 Дебринкат (Хартман)
    Флорида – Вашингтон 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
    Дата проведения
    26 января, 03.30, «BankAtlantic Center»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 11 Мальгин (Макканн)
    1:1 – 17 Бэкстрем (Овечкин, Кузнецов)
    2:1 – 26 Мальгин (Трочек, Юбердо)
    2:2 – 27 Овечкин (Боуи, Орпик)
    2:3 – 37 Карлсон (Кузнецов, Уилсон)
    2:4 – 41 Коннолли (Эллер, Бураковски)
    Сент-Луис – Колорадо 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
    Дата проведения
    26 января, 04.00, «Scottrade Center»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 15 Штястны (Берглунд, Пьетранжело)
    2:0 – 31 Шенн (Данн, Стеен)
    2:1 – 37 Керфут (Линдхольм, Джост)
    3:1 – 58 Стеен (Пьетранжело, Соботка)
    Даллас – Торонто 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
    Дата проведения
    26 января, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 15 Кадри (Гардинер, Марнер)
    0:2 – 21 Хайман (В. Нюландер)
    0:3 – 29 Кадри (Гардинер, Бозак)
    1:3 – 37 Сегин (Радулов)
    1:4 – 42 Мэттьюс (Гардинер, В. Нюландер)
    Эдмонтон – Калгари 4:3 (0:2, 2:0, 1:1)
    Дата проведения
    26 января, 05.00, «Rogers Place»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 1 Ткачак (Баклунд, Брауэр)
    0:2 – 14 Джиордано (Хэмилтон)
    1:2 – 33 Дэвидсон (Строум, Пулюярви)
    2:2 – 34 Кэссиан (Макдэвид, Драйзайтль)
    3:2 – 45 Дэвидсон (Строум)
    3:3 – 47 Ткачак (Баклунд)
    Аризона – Коламбус 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
    Дата проведения
    26 января, 05.00, «Gila River Arena»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 41 Веннберг (Веренски, Джонс)
    1:1 – 47 Перлини (Степан, Дворак)
    1:2 – 56 Эткинсон (Фолиньо, Веннберг)
    Ванкувер – Баффало 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
    Дата проведения
    26 января, 06.00, «Rogers Arena»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 4 Райнхарт (Антипин, Уилсон)
    0:2 – 32 Баптист (Родригес, Пулио)
    0:3 – 56 Окпосо (Ристолайнен, Сканделла)
    0:4 – 57 Ларссон ()
    Вегас – Айлендерс 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
    Дата проведения
    26 января, 06.00, «T-Mobile Arena»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 30 Джонстон (Клаттербак, Пулок)
    0:2 – 48 Эберле (Бовилье, Барзэл)
    1:2 – 54 Хаула (Миллер, Перрон)
    Анахайм – Виннипег 4:3 (1:1, 1:1, 1:1)
    Дата проведения
    26 января, 06.00, «Honda Center»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 3 Лайне ()
    1:1 – 6 Хенрик ()
    2:1 – 21 Ричи (Сильверберг, Хенрик)
    2:2 – 23 Танев (Труба)
    3:2 – 45 Кеслер ( Браун, Кольяно)
    3:3 – 46 Рословик ()
    Сан-Хосе – Рейнджерс 5:6 (2:2, 1:3, 2:1)
    Дата проведения
    26 января, 06.30, «SAP Center at San Jose»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 5 Хэйс (Зукарелло-Асен, Миллер)
    1:1 – 6 Гудроу (Бернс)
    2:1 – 10 Кутюр (Райан, Лабанк)
    2:2 – 17 Фаст (Холланд, Грабнер)
    3:2 – 22 Кутюр (Влэшик, Лабанк)
    3:3 – 31 Макдона ( Миллер, Хэйс)
    3:4 – 32 Макдона (Бучневич)
    3:5 – 37 Шей ()
    4:5 – 50 Влэшик (Тирни, Браун)
    4:6 – 58 Миллер (Шей, Зукарелло-Асен)
    5:6 – 59 Гертл (Бернс, Лабанк)

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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