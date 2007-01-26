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    НХЛ. Овечкин – 4-й действующий игрок, забросивший не менее 500 шайб и отдавший не менее 500 голевых передач

    Теги Вашингтон Яромир Ягр Мариан Госса Александр Овечкин Патрик Марло НХЛ

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в игре с «Флоридой» (4:2) забил гол и сделал результативный пас.

    Эта передача стала 500-й в 970 матчах россиянина в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 1088 (588+500) очков.

    Овечкин стал 43-м хоккеистом в истории НХЛ, забросившим не менее 500 шайб и отдавшим не менее 500 голевых передач, и четвертым – среди действующих игроков лиги. Ранее этого добились Яромир Ягр («Калгари»), Мариан Госса («Чикаго») и Патрик Марло («Торонто»).

    В 49 матчах текущего сезона на счету Овечкина 53 (30+23) балла за результативность.

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