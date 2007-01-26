НХЛ. Овечкин – 4-й действующий игрок, забросивший не менее 500 шайб и отдавший не менее 500 голевых передач

Капитан «Вашингтона» в игре с «Флоридой» (4:2) забил гол и сделал результативный пас.

Эта передача стала 500-й в 970 матчах россиянина в регулярных чемпионатах , в которых он набрал 1088 (588+500) очков.

Овечкин стал 43-м хоккеистом в истории НХЛ, забросившим не менее 500 шайб и отдавшим не менее 500 голевых передач, и четвертым – среди действующих игроков лиги. Ранее этого добились («Калгари»), Мариан Госса («Чикаго») и Патрик Марло («Торонто»).

В 49 матчах текущего сезона на счету Овечкина 53 (30+23) балла за результативность.