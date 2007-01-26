Australian Open. Пары. Финал. Веснина и Макарова проиграли Младенович и Бабош

Елена Веснина и Екатерина Макарова во второй раз проиграли в финале Australian Open.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

15 – 28 января 2018

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 55 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

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