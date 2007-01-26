Australian Open. Пары. Финал. Веснина и Макарова проиграли Младенович и Бабош

Елена Веснина и Екатерина Макарова во второй раз проиграли в финале Australian Open.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
15 – 28 января 2018
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 55 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Тимеа Бабош (Венгрия) / Кристина Младенович (Франция) – Екатерина Макарова (Россия) / Елена Веснина (Россия)
6:46:3
6:46:3
- Дата проведения
- 26 января, 07.26
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