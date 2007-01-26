Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Australian Open. Пары. Финал. Веснина и Макарова проиграли Младенович и Бабош

    Теги Елена Веснина Australian Open пары результаты WTA Екатерина Макарова Кристина Младенович Тимеа Бабош

    Елена Веснина и Екатерина Макарова во второй раз проиграли в финале Australian Open.

    Australian Open

    Мельбурн, Австралия

    15 – 28 января 2018

    Турнир «Большого шлема»

    Призовой фонд – 55 000 000 австралийских долларов

    Открытые корты, хард

    Парный разряд

    Финал

    Тимеа Бабош (Венгрия) / Кристина Младенович (Франция) Екатерина Макарова (Россия) / Елена Веснина (Россия)
    6:46:3
    Дата проведения
    26 января, 07.26
    Онлайн матча

     

    Следите за Australian Open, заключайте пари и получайте FreeBet от bwin!

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться