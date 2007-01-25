Для спортсменов, которые не получили приглашения на Игры-2018, будут проведены альтернативные старты в России.

«Для спортсменов, которые не включены в список, в России будем проводить ряд турниров и пригласим туда иностранных спортсменов, потому что спортсмены должны соревноваться. Запрета на их участие в других соревнований нет.

Это будет не Олимпиада, это будет свой турнир, куда пригласим иностранных спортсменов. Сейчас работаем над техническими деталями. Наши должны получить практику. Для ряда видов спорта проведем, особенно где много недопущенных у нас», – рассказал министр спорта России Павел Колобков.