В дни матчей ЧМ-2018 к домам, которые находятся неподалеку от стадионов, можно будет подъехать только по пропускам

Во многих городах, которые примут матчи , местные власти ограничат движение автомобилей в окрестностях стадионов в дни матчей.

Для того, чтобы жители могли заехать на территорию своего дома, если он будет находиться в специальной зоне вокруг стадиона, они должны получить специальную аккредитацию.

При этом аккредитации выдадут только тем гражданам, которые официально прописаны в данном районе.

Об этом сообщают региональные СМИ городов, которых коснется данная ситуация: Москвы (Ховрино и Покровское-Стрешнево), Екатеринбурга, Казани и Нижнего Новгорода.