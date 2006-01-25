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    В дни матчей ЧМ-2018 к домам, которые находятся неподалеку от стадионов, можно будет подъехать только по пропускам

    Теги Лужники болельщики Открытие Арена ЧМ-2018 стадион Центральный Екатеринбург стадионы стадион Нижний Новгород Казань-Арена

    Во многих городах, которые примут матчи ЧМ-2018, местные власти ограничат движение автомобилей в окрестностях стадионов в дни матчей.

    Для того, чтобы жители могли заехать на территорию своего дома, если он будет находиться в специальной зоне вокруг стадиона, они должны получить специальную аккредитацию.

    При этом аккредитации выдадут только тем гражданам, которые официально прописаны в данном районе.

    Об этом сообщают региональные СМИ городов, которых коснется данная ситуация: Москвы (Ховрино и Покровское-Стрешнево), Екатеринбурга, Казани и Нижнего Новгорода.

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