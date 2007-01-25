Россия подала иски в швейцарские гражданские суды из-за недопуска ряда спортсменов к Играм-2018

Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что в швейцарские гражданские суды были поданы иски из-за недопуска ряда российских спортсменов к Пхенчхану-2018.

«Вчера были отправлены исковые заявления в гражданские швейцарские суды. Будем использовать все возможности», – рассказал Колобков.

Также сообщается, что ОКР запросил у МОК подробные объяснения по каждому недопущенному спортсмену.

«МОК не комментирует отдельно взятые случаи. Мы направили запрос. Но они ответили в общих чертах. Мы будем настаивать на том, чтобы каждый спортсмен получил внятное объяснение, почему он не допущен на Олимпиаду», – рассказал вице-президент ОКР Станислав Поздняков.

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