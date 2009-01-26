НХЛ. Овечкин – 3-й игрок в истории, забивавший 30 голов в первых 13 сезонах. Присоединился к Гартнеру и Гретцки

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Флоридой» (4:2).
Она стала для него 30-й в нынешнем сезоне НХЛ. Российский нападающий достиг этой отметки в 13-й раз подряд, начиная со своего первого сезона в лиге.
Ранее такое достижение удавалось лишь двум игрокам – Майку Гартнеру (его серия состоит из 15 таких сезонов) и Уэйну Гретцки (13).
Лидером по общему количеству таких сезонов за карьеру является тот же Гартнер (17), на втором месте идет Яромир Ягр (15).
В 49 матчах текущего сезона на счету Овечкина 53 (30+23) балла за результативность.
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