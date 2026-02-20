Экс-вратарь «Крыльев» Ломаев перешел в «Уфу»
Бывший вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев стал игроком «Уфы».
Соглашение 27-летнего голкипера с клубом Первой лиги рассчитано до конца сезона.
Последним клубом Ломаева был «Сочи», который он покинул в январе.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Уфы»
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это тот самый которого использовала эскортница чтобы изменить бывшему? Кажется на этом его достижения и закончились
Это тот самый которого использовала эскортница чтобы изменить бывшему? Кажется на этом его достижения и закончились
Бывшему клиенту?
Бывшему клиенту?
Скорее бывшему бизнес-партнеру😀
А ведь ходили новости про Спартак, когда-то
Новость от 8 января, что им интересуются зарубежные клубы. Я написал, что всплывет в фнл. 🤷♂️🤷♂️
Новость от 8 января, что им интересуются зарубежные клубы. Я написал, что всплывет в фнл. 🤷♂️🤷♂️
Причем даже в Уфе - аутсайдере ФНЛ - вряд ли будет основным, пока там играет местная легенда Беленов.
Странно что этого бездаря кто то взял , во 2 дивизион самое то для него
Странно что этого бездаря кто то взял , во 2 дивизион самое то для него
Да и из Уфы выкинут через полгода
Уфе бы ещё тренера поменять ...
Экс-вратарь "Сочи", так вернее.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем