Экс-вратарь «Крыльев» Ломаев перешел в «Уфу»

Бывший вратарь «Крыльев Советов » Иван Ломаев стал игроком «Уфы».

Соглашение 27-летнего голкипера с клубом Первой лиги рассчитано до конца сезона.

Последним клубом Ломаева был «Сочи», который он покинул в январе.