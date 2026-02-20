0

«Фламенго» уступил «Ланусу» (0:1) в 1-м матче за Суперкубок Южной Америки

«Фламенго» проиграл «Ланусу».

«Фламенго» уступил в гостях «Ланусу» (0:1) в первом матче за Суперкубок Южной Америки.

Ответная игра пройдет в ночь на 27 февраля в Рио-де-Жанейро.

Трофей разыгрывается между победителем Кубка Либертадорес («Фламенго») и обладателем Южноамериканского кубка («Ланус»).

Суперкубок Южной Америки

Первый матч

Суперкубок Южной Америки. Финал
20 февраля 00:30, Сьюдад де Ланус
Логотип домашней команды
Ланус
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Фламенго
Матч окончен
Castillo   Боу
88’
Морено   Ватсон
88’
Diego Agustín Medina   Пенья
82’
79’
Карраскаль
  Castillo
77’
77’
Луис Араужо   де ла Крус
Каррера   Dylan Fabricio Aquino
66’
Сальвио   Сепульведа
66’
58’
Эвертон   Лино
58’
де Арраскаэта   Педро
Marcich
52’
2тайм
Перерыв
Ланус
Лосада, Marcich, Канале, Искьердос, Гидара, Кардосо, Diego Agustín Medina, Каррера, Морено, Сальвио, Castillo
Запасные: де Хесус, Перес, Пенья, Dylan Fabricio Aquino, Сепульведа, Боу, Bruno Cabrera, Thomás de Martis de la Rosa, Петроли, Моргантини, Ватсон, Besozzi
1тайм
Фламенго:
Росси, Алекс Сандро, Лео Перейра, Лео Ортис, Варела, Лукас Пакета, Пульгар, де Арраскаэта, Эвертон, Луис Араужо, Карраскаль
Запасные: Витао, Салес, Лино, Педро, Эндрю, Эмерсон, Айртон, Данило, Douglas Costa Telles, Араужо, де ла Крус, Бруно Энрике
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
