Матч окончен
«Фламенго» уступил «Ланусу» (0:1) в 1-м матче за Суперкубок Южной Америки
«Фламенго» проиграл «Ланусу».
«Фламенго» уступил в гостях «Ланусу» (0:1) в первом матче за Суперкубок Южной Америки.
Ответная игра пройдет в ночь на 27 февраля в Рио-де-Жанейро.
Трофей разыгрывается между победителем Кубка Либертадорес («Фламенго») и обладателем Южноамериканского кубка («Ланус»).
Суперкубок Южной Америки
Первый матч
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем