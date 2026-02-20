«Фламенго» уступил «Ланусу» (0:1) в 1-м матче за Суперкубок Южной Америки

«Фламенго» проиграл «Ланусу».

«Фламенго» уступил в гостях «Ланусу » (0:1) в первом матче за Суперкубок Южной Америки .

Ответная игра пройдет в ночь на 27 февраля в Рио-де-Жанейро.

Трофей разыгрывается между победителем Кубка Либертадорес («Фламенго ») и обладателем Южноамериканского кубка («Ланус»).

Суперкубок Южной Америки

Первый матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.