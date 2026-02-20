Шабаров о 17-летнем Ибрагимове вне России U21: «Он не играет в основе «МЮ», чтобы мы сказали: прозевали парня. Сперва надо дебютировать за юношескую сборную»

Шабаров о 17-летнем Ибрагимове вне России U21: не стоит торопиться.

Тренер молодежной сборной России Иван Шабаров рассказал, почему не вызывает в команду 17-летнего хавбека «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова .

— Взаимодействует ли молодежная сборная с Ибрагимовым? Как нам его не потерять?

— Молодежная команда этим сейчас не занимается, он 2008 года рождения. Амиру сперва необходимо дебютировать за юношескую сборную России, тогда мы сможем справедливо его оценить на уровне наших лучших футболистов. Если он будет выделяться — рассмотрим приглашение в молодежную сборную. Все должно быть последовательно.

Если юношеские сборные пока его не видят, мы не будем их опережать. Сейчас нам нужно использовать ресурс 2006 и 2007 годов. Для вызова игрока 2008 года в молодежную сборную нужны веские причины.

— Наводили ли вы справки по выступлению Ибрагимова? Собирали информацию?

— Читаем в прессе то же, что и вы. Не стоит торопиться. Он не играет в основном составе «Манчестер Юнайтед », чтобы мы сказали о том, что прозевали парня. Все идет своим чередом. Старший тренер Станислав Коротаев, который работает с 2008 годом, держит руку на пульсе. Если посчитает нужным его позвать, сделаем заметку на будущее, – сказал Шабаров.