  • Шабаров о 17-летнем Ибрагимове вне России U21: «Он не играет в основе «МЮ», чтобы мы сказали: прозевали парня. Сперва надо дебютировать за юношескую сборную»
7

Шабаров о 17-летнем Ибрагимове вне России U21: не стоит торопиться.

Тренер молодежной сборной России Иван Шабаров рассказал, почему не вызывает в команду 17-летнего хавбека «Манчестер Юнайтед» Амира Ибрагимова.

— Взаимодействует ли молодежная сборная с Ибрагимовым? Как нам его не потерять?

— Молодежная команда этим сейчас не занимается, он 2008 года рождения. Амиру сперва необходимо дебютировать за юношескую сборную России, тогда мы сможем справедливо его оценить на уровне наших лучших футболистов. Если он будет выделяться — рассмотрим приглашение в молодежную сборную. Все должно быть последовательно.

Если юношеские сборные пока его не видят, мы не будем их опережать. Сейчас нам нужно использовать ресурс 2006 и 2007 годов. Для вызова игрока 2008 года в молодежную сборную нужны веские причины.

— Наводили ли вы справки по выступлению Ибрагимова? Собирали информацию?

— Читаем в прессе то же, что и вы. Не стоит торопиться. Он не играет в основном составе «Манчестер Юнайтед», чтобы мы сказали о том, что прозевали парня. Все идет своим чередом. Старший тренер Станислав Коротаев, который работает с 2008 годом, держит руку на пульсе. Если посчитает нужным его позвать, сделаем заметку на будущее, – сказал Шабаров.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
Максимально некомпетентный комментарий. "Если не вызывают в юношескую, то мы тоже не рассматриваем раньше времени" Конечно надо безоговорочно доверять тренеру юношеской сборной. Человеческий фактор, агентские игры или просто возможная некомпетентность других тренеров конечно же не должна учитываться 🤦‍♂️
Его стоит вызвать хотя бы для того, чтобы показать заинтересованность, наладить с ним контакт. Сперцяна уже из-за похожего подхода к игроку упустили, видимо их вообще жизнь не учит
Ответ alexey102rus
Максимально некомпетентный комментарий. "Если не вызывают в юношескую, то мы тоже не рассматриваем раньше времени" Конечно надо безоговорочно доверять тренеру юношеской сборной. Человеческий фактор, агентские игры или просто возможная некомпетентность других тренеров конечно же не должна учитываться 🤦‍♂️ Его стоит вызвать хотя бы для того, чтобы показать заинтересованность, наладить с ним контакт. Сперцяна уже из-за похожего подхода к игроку упустили, видимо их вообще жизнь не учит
Да им плевать просто) без своего финансового интереса они не хотят ничего делать. Именно поэтому агенты крутят и вертят как хотят
Пока они раскачегарятся , он уж за бритишей дебютирует :)
Помню Дзагоев минуя все возрастные команды дебютировал за основную сборную
Сперцяна тоже не хотели вызывать, за Краснодар-2 играл потому что, итог знаем
Ну и зря. Парень очень хорош, не хуже выбранных, которые дай бог в ФНЛ играют.
Парень мощный впервую очередь психологически ))) да и семья спортивная все братья в спорте ))) и не просто так называют одним из главных талантов своего возраста в МЮ )))
