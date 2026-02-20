  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лига Европы. Стыковые матчи. ПАОК Оздоева проиграл «Сельте», «Црвена Звезда» Станковича победила «Лилль»
59

Лига Европы. Стыковые матчи. ПАОК Оздоева проиграл «Сельте», «Црвена Звезда» Станковича победила «Лилль»

В Лиге Европы прошли первые стыковые матчи.

В четверг ПАОК Магомеда Оздоева проиграл «Сельте» (1:2), «Фенербахче» потерпел крупное поражение от «Ноттингем Форест» (0:3), «Црвена Звезда» победила «Лилль» на выезде (1:0).

Лига Европы

Стыковые матчи

Первые матчи

Лига Европы. Стыковые матчи
19 февраля 17:45, Тумба
Логотип домашней команды
ПАОК
Завершен
1 - 2
Логотип гостевой команды
Сельта
Матч окончен
Живкович
90’
86’
Роман   Весино
  Еремеефф
77’
72’
Руэда
Вольякко   Михайлидис
67’
Камара   Хацидис
67’
Тэйлор   Баба
67’
67’
У. Альварес
66’
Аспас   Фер Лопес
66’
Сведберг   У. Альварес
61’
Мингеса   Руэда
61’
Иглесиас   Жуджла
2тайм
Перерыв
43’
  Сведберг
34’
  Аспас
ПАОК
Цифцис, Тэйлор, Ловрен, Вольякко, Кенни, Оздоев, Камара, Зафеирис, Тайсон, Живкович, Еремеефф
Запасные: Баба, Хацидис, Монастирлис, Кендзера, Санчес, Миту, Тимьянис, Бьянко, Бердос, Павленка, Михайлидис
1тайм
Сельта:
Раду, Алонсо, Старфельт, Хави Родригес, Мингеса, Мориба, Роман, Каррейра, Сведберг, Иглесиас, Аспас
Запасные: Вильяр, Дуран, Домингес, Фернандес, Ристич, Руэда, Весино, У. Альварес, Жуджла, Фер Лопес, Эль-Абделлауи, Лаго
Подробнее
Лига Европы. Стыковые матчи
19 февраля 17:45, Бранн
Логотип домашней команды
Бранн
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Болонья
Матч окончен
87’
Камбьяги   Роу
Солтведт   Драгснес
79’
Торстейнссон   Холанд
79’
Матисен   Финне
79’
75’
Фергюсон   Зом
75’
Моро   Побега
Ингасон   Педерсен
69’
46’
Кастро   Даллинга
46’
Бернардески   Орсолини
2тайм
Перерыв
Боакье
30’
14’
Бернардески
9’
  Кастро
Бранн
Дюнгеланн, Солтведт, Боакье, Кнудсен, де Руве, Соренсен, Торстейнссон, Мюхре, Ингасон, Матисен, Хольм
Запасные: Холанд, Нильсен, Драгснес, Санде, Клаусен, Педерсен, Холтен, Финне, Эйкрем, Реммем
1тайм
Болонья:
Скорупски, Миранда, Лукуми, Витик, Дзортеа, Моро, Фройлер, Фергюсон, Камбьяги, Кастро, Бернардески
Запасные: Жоау Мариу, Казале, Даллинга, Роу, Пессина, Хеггем, Зом, Домингес, Одгор, Равалья, Побега, Орсолини
Подробнее
Лига Европы. Стыковые матчи
19 февраля 17:45, Шюкрю Сараджоглу
Логотип домашней команды
Фенербахче
Завершен
0 - 3
Логотип гостевой команды
Ноттингем Форест
Матч окончен
Гендузи
90’
+3’
Фред
90’
+1’
83’
Хадсон-Одои   Макати
Сеюнджю
78’
Канте   Фред
76’
Остервольде
69’
67’
Гиббс-Уайт   Йейтс
67’
Андерсон   Домингес
61’
Хатчинсон   Ндойе
Талиска   Юксек
61’
61’
Игор Жезус   Лукка
50’
  Гиббс-Уайт
Актюркоглу   Доржелес
46’
Мюльдюр   Мерджан
46’
2тайм
Перерыв
43’
  Игор Жезус
Тедеско
41’
Шкриньяр   Сеюнджю
26’
21’
  Мурилло
Шкриньяр
9’
Фенербахче
Эдерсон, Мюльдюр, Остервольде, Шкриньяр, Семеду, Канте, Гендузи, Талиска, Асенсио, Актюркоглу, Шериф
Запасные: Мерджан, Экиджи, Юксек, Битерге, Четин, Демир, Сеюнджю, Фред, Айдын, Доржелес, Браун
1тайм
Ноттингем Форест:
Ортега, Уильямс, Мурилло, Миленкович, Айна, Сангаре, Андерсон, Хадсон-Одои, Гиббс-Уайт, Хатчинсон, Игор Жезус
Запасные: Баква, Лукка, Домингес, Жаир Кунья, Морато, Макати, Ндойе, Ганн, Уиллоуз, Эбботт, Йейтс
Подробнее
Лига Европы. Стыковые матчи
19 февраля 17:45, Максимир
Логотип домашней команды
Динамо Загреб
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Генк
Матч окончен
90’
  Эль-Уахди
88’
Карецас   Адедеджи-Стернберг
Бельо   Бакрар
80’
Стойкович   Солдо
79’
Зайц   Видович
71’
Ходжа   Валера
71’
Топич   Лисица
70’
70’
Ито   Бангура
70’
Стойкерс   Сор
60’
Бибу   Мирисола
Зайц
56’
2тайм
Перерыв
  Бельо
44’
Бельо
35’
21’
  Эль-Уахди
15’
  Хейнен
Динамо Загреб
Ливакович, Винлеф, Маккенна, Домингес, Валинчич, Мишич, Ходжа, Зайц, Стойкович, Топич, Бельо
Запасные: Хорват, Лисица, Года, Бакрар, Филипович, Видович, Валера, Галешич, Солдо, Теофиль-Катрин
1тайм
Генк:
Лаваль, Кайембе, Сметс, Садик, Эль-Уахди, Хейманс, Хейнен, Ито, Карецас, Стойкерс, Бибу
Запасные: ван Кромбрюгге, Бангура, Эраби, Дукуре, Тшинд, Паласиос, Заттльбергер, Мирисола, Медина, Сор, Адедеджи-Стернберг
Подробнее
Лига Европы. Стыковые матчи
19 февраля 20:00, Селтик Парк
Логотип домашней команды
Селтик
Завершен
1 - 4
Логотип гостевой команды
Штутгарт
Матч окончен
90’
+3’
  Тиагу Томаш
90’
+1’
Штиллер   Андрес
Тирни   Саракки
78’
78’
Шабо   Хакес
78’
Демирович   Тиагу Томаш
72’
Левелинг   Фюрих
72’
Эль-Ханнус   Нарти
Чванчара   Ихеаначо
71’
Нюгрен   Маккоуэн
71’
Маэда   Ян Хен Чжун
62’
Паулу Бернарду   Хатате
62’
57’
  Левелинг
50’
Шабо
2тайм
Перерыв
28’
  Эль-Ханнус
  Нюгрен
21’
15’
  Эль-Ханнус
Селтик
Шмейхель, Тирни, Скейлз, Трасти, Араухо, Паулу Бернарду, Макгрегор, Тунекти, Нюгрен, Маэда, Чванчара
Запасные: Дуан, Форрест, Маккоуэн, Ихеаначо, Донован, Саракки, Хатате, Мюррей, Ралстон, Адаму, Ян Хен Чжун, Синисало
1тайм
Штутгарт:
Нюбель, Хендрикс, Шабо, Ельч, Вагноман, Штиллер, Каразор, Эль-Ханнус, Левелинг, Ундав, Демирович
Запасные: Бредлов, Хельштерн, Хакес, Фюрих, Нарти, Аль-Дахиль, Ассиньон, Андрес, Тиагу Томаш, Миттельштедт, Буанани
Подробнее
Лига Европы. Стыковые матчи
19 февраля 20:00, Пьер Моруа
Логотип домашней команды
Лилль
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Црвена Звезда
Матч окончен
89’
Матеус
89’
Соль Ен У
85’
Эракович   Велькович
85’
Лучич   Станкович
82’
Лучич
77’
Тикнизян   Авдич
Фернандес Пардо   Диауне
77’
Феликс Коррейя   Эджума
77’
77’
Бруно Дуарте   Катаи
64’
Энем   Арнаутович
Перрен   Жиру
62’
Харальдссон   Сантуш
46’
Мукау   Бенталеб
46’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  Тебо Ученна
Феликс Коррейя
40’
37’
Станкович
Лилль
Озер, Перро, Манди, Нгой, Буадди, Андре, Мукау, Харальдссон, Феликс Коррейя, Перрен, Фернандес Пардо
Запасные: Мбемба, Баре, Бенталеб, Вердонк, Диауне, Жиру, Сантуш, Буссадиа, Эджума, Гоффи, Бодар, Ланссад
1тайм
Црвена Звезда:
Матеус, Тебо Ученна, Родригао, Эракович, Лучич, Бруно Дуарте, Тикнизян, Соль Ен У, Крунич, Хэндель, Энем
Запасные: Драшкич, Глазер, Велькович, Катаи, Овусу, Станкович, Зарич, Арнаутович, Гудель, Костов, Авдич, Баджо
Подробнее
Лига Европы. Стыковые матчи
19 февраля 20:00, Спирос Луис
Логотип домашней команды
Панатинаикос
Завершен
2 - 2
Логотип гостевой команды
Виктория Пльзень
Матч окончен
Палмер-Браун
90’
+4’
88’
Суаре   Аду
Туба   Хави
82’
80’
  Ладра
Тетте   Свидерски
78’
75’
Вишински   Сойка
75’
Черв   Валента
Ингасон
69’
Андино
69’
Таборда   Андино
65’
Пантович   Джуричич
64’
  Тетте
61’
58’
Лавал   Выдра
58’
Панош   Ладра
2тайм
Перерыв
36’
Панош
  Тетте
31’
14’
Доски
11’
  Вишински
Панатинаикос
Лафон, Туба, Палмер-Браун, Ингасон, Пантович, Таборда, Кирьякопулос, Калабрия, Саншеш, Бакасетас, Тетте
Запасные: Катрис, Сиопис, Андино, Гейтонас, Гнезда-Черин, Джуричич, Хави, Коцарис, Зарури, Свидерски
1тайм
Виктория Пльзень:
Вегеле, Доски, Спачил, Две, Панош, Суаре, Вишински, Грошовски, Черв, Мемич, Лавал
Запасные: Халупа, Ладра, Сойка, Аду, Новак, Тврдонь, Шилгавы, Емелка, Валента, Выдра
Подробнее
Лига Европы. Стыковые матчи
19 февраля 20:00, Лудогорец Арена
Логотип домашней команды
Лудогорец
Завершен
2 - 1
Логотип гостевой команды
Ференцварош
Матч окончен
86’
Юсуф   Грубер
83’
Макрецкис
Сон   Андерссон
83’
Хегмо
79’
78’
О`Дода
Дуа   Секо
76’
Станич   Чочев
76’
75’
Абу-Фани   Сакариассен
75’
Ковачевич   Жозеф
75’
Каду   О`Дода
  Сон
67’
Ногейра   Маркус
66’
60’
Этвеш   Ромао
58’
Каду
Педриньо
56’
Диниш Алмейда
51’
Вердон   Нахмиас
46’
2тайм
Перерыв
38’
Абу-Фани
27’
  Юсуф
  Дуа
23’
Ногейра
4’
Лудогорец
Бонманн, Недялков, Диниш Алмейда, Вердон, Сон, Дуарте, Педриньо, Ногейра, Станич, Кайо Видал, Дуа
Запасные: Христов, Андерссон, Калоч, Чочев, Пламенов Пенев, Секо, Текпетей, Маркус, Нахмиас, Йорданов, Иванов, Падт
1тайм
Ференцварош:
Гроф, Мариано Гомес, Рамакерс, Сиссе, Каду, Абу-Фани, Этвеш, Каниховский, Макрецкис, Юсуф, Ковачевич
Запасные: Мадарас, Леви, Жозеф, Тот, Кейта, Варга, Надь, Салаи, О`Дода, Ромао, Сакариассен, Грубер
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги Европы

Статистика Лиги Европы

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
результаты
logoЛига Европы УЕФА
logoВиктория Пльзень
logoЛудогорец
logoФенербахче
logoНоттингем Форест
logoЦрвена Звезда
logoБолонья
logoШтутгарт
logoПанатинаикос
logoДинамо Загреб
logoБранн
logoПАОК
logoЛилль
logoСельта
logoГенк
logoФеренцварош
logoСелтик
59 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ужасный мультикаст у Лиги Европы/ Конференций
Половину времени показывают таблицу результатов, еще и спойлерят голы
Почему не скопировать ЛЧ непонятно
АПЛ абсолютно другой подготовки, Фенер как дети смотрятся.
Эдерсон и Ортега год назад вместе играли, а сейчас уже в разных командах
Какой отвратительный мультикаст от Окко, перед переключением на матч идет картинка со спойлером (гол, удар в створ и т.д.)...просто позорище.
Ответ Z@TBop
Какой отвратительный мультикаст от Окко, перед переключением на матч идет картинка со спойлером (гол, удар в створ и т.д.)...просто позорище.
Причем тут окко,они дублируют трансляцию уефа - вопросы к ним
Ответ raulka
Причем тут окко,они дублируют трансляцию уефа - вопросы к ним
Так они сами могут собирать мультикаст, просто видимо все силы кинули на ОИ
С победой Звезду, но даже как-то нужно отдельно отметить, как убого сыграл Лилль. Вроде как весь матч возились и типа владели инициативой, но так и ни на один момент не навозились. Звезда ещё простила пару раз, не наказав должным образом за подарки в центре поля.
Ответ NikoVinkovic
С победой Звезду, но даже как-то нужно отдельно отметить, как убого сыграл Лилль. Вроде как весь матч возились и типа владели инициативой, но так и ни на один момент не навозились. Звезда ещё простила пару раз, не наказав должным образом за подарки в центре поля.
Потому что там гений Арнаутович вышел 😀 если он не запорет момент то это не он будет
Ответ Спортик161
Потому что там гений Арнаутович вышел 😀 если он не запорет момент то это не он будет
Арнаутович как Торрес, свои голы на решающие стадии припас :)
Как же "похорошел" мультикаст в плей-офф ЛК и ЛЕ
Канте пас не может отдать на 5 метров
Фенербахче закупил именитых пенсионеров с АПЛ ,а толком играть то не умеют
Вот Чалова продали и Сельте влетели
Сочетание имён/фамилий защитной линии Виктории Пльзень уморительно
Ответ adil nabiev
Сочетание имён/фамилий защитной линии Виктории Пльзень уморительно
Из-за твоего комментария полез состав смотреть и не зря) Две доски в обороне это сильно, бонусом Мемич и Грошовски )
Ответ adil nabiev
Сочетание имён/фамилий защитной линии Виктории Пльзень уморительно
да там треть фамилий смехотура
Выдра-Сойка-Черв))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
2 минуты назадLive
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 48 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
8 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Лечче», «Ювентус» уступил «Комо»
13 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Ланса», «ПСЖ» Сафонова против «Меца»
13 минут назадLive
«Ювентус» проиграл 3 матча подряд, серия без побед – 5 игр
13 минут назад
«Комо» обыграл «Ювентус» (2:0) в гостях. Команда Фабрегаса до одного очка сократила отставание от туринцев
15 минут назад
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
23 минуты назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
24 минуты назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
43 минуты назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
58 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «Айнтрахт». 3:1 – Кейн сделал дубль, Павлович и Буркардт тоже забили. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
«Роналду попробовал соблюдать пост вместе с мусульманскими игроками во время Рамадана. Он постился два дня». Экс-игрок «Аль-Насра» Шарахили о португальце
4 минуты назад
«Осасуна» – «Реал». Винисиус, Мбаппе, Гюлер играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
6 минут назад
Бывший гендиректор «Ливерпуля» об уходе Фила Спенсера из Microsoft: «Он был и остается геймером по духу. Его карьера заслуживает уважения»
6 минут назадИгры
У «Ювентуса» 6 поражений в Серии А – больше, чем в двух предыдущих сезонах
11 минут назад
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
26 минут назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
33 минуты назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:58Live
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
сегодня, 14:56
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Рекомендуем