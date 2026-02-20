Лига Европы. Стыковые матчи. ПАОК Оздоева проиграл «Сельте», «Црвена Звезда» Станковича победила «Лилль»

В Лиге Европы прошли первые стыковые матчи.

В четверг ПАОК Магомеда Оздоева проиграл «Сельте» (1:2), «Фенербахче » потерпел крупное поражение от «Ноттингем Форест » (0:3), «Црвена Звезда » победила «Лилль » на выезде (1:0).

Лига Европы

Стыковые матчи

Первые матчи

Лига Европы. Стыковые матчи 19 февраля 17:45, Тумба ПАОК Завершен 1 - 2 Сельта Матч окончен Живкович 90’ 86’ Роман Весино Еремеефф

77’ 72’ Руэда Вольякко Михайлидис 67’ Камара Хацидис 67’ Тэйлор Баба 67’ 67’ У. Альварес 66’ Аспас Фер Лопес 66’ Сведберг У. Альварес 61’ Мингеса Руэда 61’ Иглесиас Жуджла 2 тайм Перерыв 43’ Сведберг

34’ Аспас

ПАОК Цифцис, Тэйлор, Ловрен, Вольякко, Кенни, Оздоев, Камара, Зафеирис, Тайсон, Живкович, Еремеефф Запасные: Баба, Хацидис, Монастирлис, Кендзера, Санчес, Миту, Тимьянис, Бьянко, Бердос, Павленка, Михайлидис 1 тайм Сельта: Раду, Алонсо, Старфельт, Хави Родригес, Мингеса, Мориба, Роман, Каррейра, Сведберг, Иглесиас, Аспас Запасные: Вильяр, Дуран, Домингес, Фернандес, Ристич, Руэда, Весино, У. Альварес, Жуджла, Фер Лопес, Эль-Абделлауи, Лаго

Лига Европы. Стыковые матчи 19 февраля 17:45, Бранн Бранн Завершен 0 - 1 Болонья Матч окончен 87’ Камбьяги Роу Солтведт Драгснес 79’ Торстейнссон Холанд 79’ Матисен Финне 79’ 75’ Фергюсон Зом 75’ Моро Побега Ингасон Педерсен 69’ 46’ Кастро Даллинга 46’ Бернардески Орсолини 2 тайм Перерыв Боакье 30’ 14’ Бернардески 9’ Кастро

Бранн Дюнгеланн, Солтведт, Боакье, Кнудсен, де Руве, Соренсен, Торстейнссон, Мюхре, Ингасон, Матисен, Хольм Запасные: Холанд, Нильсен, Драгснес, Санде, Клаусен, Педерсен, Холтен, Финне, Эйкрем, Реммем 1 тайм Болонья: Скорупски, Миранда, Лукуми, Витик, Дзортеа, Моро, Фройлер, Фергюсон, Камбьяги, Кастро, Бернардески Запасные: Жоау Мариу, Казале, Даллинга, Роу, Пессина, Хеггем, Зом, Домингес, Одгор, Равалья, Побега, Орсолини

Лига Европы. Стыковые матчи 19 февраля 20:00, Лудогорец Арена Лудогорец Завершен 2 - 1 Ференцварош Матч окончен 86’ Юсуф Грубер 83’ Макрецкис Сон Андерссон 83’ Хегмо 79’ 78’ О`Дода Дуа Секо 76’ Станич Чочев 76’ 75’ Абу-Фани Сакариассен 75’ Ковачевич Жозеф 75’ Каду О`Дода Сон

67’ Ногейра Маркус 66’ 60’ Этвеш Ромао 58’ Каду Педриньо 56’ Диниш Алмейда 51’ Вердон Нахмиас 46’ 2 тайм Перерыв 38’ Абу-Фани 27’ Юсуф

Дуа

23’ Ногейра 4’ Лудогорец Бонманн, Недялков, Диниш Алмейда, Вердон, Сон, Дуарте, Педриньо, Ногейра, Станич, Кайо Видал, Дуа Запасные: Христов, Андерссон, Калоч, Чочев, Пламенов Пенев, Секо, Текпетей, Маркус, Нахмиас, Йорданов, Иванов, Падт 1 тайм Ференцварош: Гроф, Мариано Гомес, Рамакерс, Сиссе, Каду, Абу-Фани, Этвеш, Каниховский, Макрецкис, Юсуф, Ковачевич Запасные: Мадарас, Леви, Жозеф, Тот, Кейта, Варга, Надь, Салаи, О`Дода, Ромао, Сакариассен, Грубер

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

