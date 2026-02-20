Лига Европы. Стыковые матчи. ПАОК Оздоева проиграл «Сельте», «Црвена Звезда» Станковича победила «Лилль»

В Лиге Европы прошли первые стыковые матчи.
В четверг ПАОК Магомеда Оздоева проиграл «Сельте» (1:2), «Фенербахче» потерпел крупное поражение от «Ноттингем Форест» (0:3), «Црвена Звезда» победила «Лилль» на выезде (1:0).
Лига Европы
Стыковые матчи
Первые матчи
ПАОК
Цифцис, Тэйлор, Ловрен, Вольякко, Кенни, Оздоев, Камара, Зафеирис, Тайсон, Живкович, Еремеефф
Запасные: Баба, Хацидис, Монастирлис, Кендзера, Санчес, Миту, Тимьянис, Бьянко, Бердос, Павленка, Михайлидис
Сельта:
Раду, Алонсо, Старфельт, Хави Родригес, Мингеса, Мориба, Роман, Каррейра, Сведберг, Иглесиас, Аспас
Запасные: Вильяр, Дуран, Домингес, Фернандес, Ристич, Руэда, Весино, У. Альварес, Жуджла, Фер Лопес, Эль-Абделлауи, Лаго
Бранн
Дюнгеланн, Солтведт, Боакье, Кнудсен, де Руве, Соренсен, Торстейнссон, Мюхре, Ингасон, Матисен, Хольм
Запасные: Холанд, Нильсен, Драгснес, Санде, Клаусен, Педерсен, Холтен, Финне, Эйкрем, Реммем
Болонья:
Скорупски, Миранда, Лукуми, Витик, Дзортеа, Моро, Фройлер, Фергюсон, Камбьяги, Кастро, Бернардески
Запасные: Жоау Мариу, Казале, Даллинга, Роу, Пессина, Хеггем, Зом, Домингес, Одгор, Равалья, Побега, Орсолини
Фенербахче
Эдерсон, Мюльдюр, Остервольде, Шкриньяр, Семеду, Канте, Гендузи, Талиска, Асенсио, Актюркоглу, Шериф
Запасные: Мерджан, Экиджи, Юксек, Битерге, Четин, Демир, Сеюнджю, Фред, Айдын, Доржелес, Браун
Ноттингем Форест:
Ортега, Уильямс, Мурилло, Миленкович, Айна, Сангаре, Андерсон, Хадсон-Одои, Гиббс-Уайт, Хатчинсон, Игор Жезус
Запасные: Баква, Лукка, Домингес, Жаир Кунья, Морато, Макати, Ндойе, Ганн, Уиллоуз, Эбботт, Йейтс
Карецас Адедеджи-Стернберг
Динамо Загреб
Ливакович, Винлеф, Маккенна, Домингес, Валинчич, Мишич, Ходжа, Зайц, Стойкович, Топич, Бельо
Запасные: Хорват, Лисица, Года, Бакрар, Филипович, Видович, Валера, Галешич, Солдо, Теофиль-Катрин
Генк:
Лаваль, Кайембе, Сметс, Садик, Эль-Уахди, Хейманс, Хейнен, Ито, Карецас, Стойкерс, Бибу
Запасные: ван Кромбрюгге, Бангура, Эраби, Дукуре, Тшинд, Паласиос, Заттльбергер, Мирисола, Медина, Сор, Адедеджи-Стернберг
Селтик
Шмейхель, Тирни, Скейлз, Трасти, Араухо, Паулу Бернарду, Макгрегор, Тунекти, Нюгрен, Маэда, Чванчара
Запасные: Дуан, Форрест, Маккоуэн, Ихеаначо, Донован, Саракки, Хатате, Мюррей, Ралстон, Адаму, Ян Хен Чжун, Синисало
Штутгарт:
Нюбель, Хендрикс, Шабо, Ельч, Вагноман, Штиллер, Каразор, Эль-Ханнус, Левелинг, Ундав, Демирович
Запасные: Бредлов, Хельштерн, Хакес, Фюрих, Нарти, Аль-Дахиль, Ассиньон, Андрес, Тиагу Томаш, Миттельштедт, Буанани
Лилль
Озер, Перро, Манди, Нгой, Буадди, Андре, Мукау, Харальдссон, Феликс Коррейя, Перрен, Фернандес Пардо
Запасные: Мбемба, Баре, Бенталеб, Вердонк, Диауне, Жиру, Сантуш, Буссадиа, Эджума, Гоффи, Бодар, Ланссад
Црвена Звезда:
Матеус, Тебо Ученна, Родригао, Эракович, Лучич, Бруно Дуарте, Тикнизян, Соль Ен У, Крунич, Хэндель, Энем
Запасные: Драшкич, Глазер, Велькович, Катаи, Овусу, Станкович, Зарич, Арнаутович, Гудель, Костов, Авдич, Баджо
Панатинаикос
Лафон, Туба, Палмер-Браун, Ингасон, Пантович, Таборда, Кирьякопулос, Калабрия, Саншеш, Бакасетас, Тетте
Запасные: Катрис, Сиопис, Андино, Гейтонас, Гнезда-Черин, Джуричич, Хави, Коцарис, Зарури, Свидерски
Виктория Пльзень:
Вегеле, Доски, Спачил, Две, Панош, Суаре, Вишински, Грошовски, Черв, Мемич, Лавал
Запасные: Халупа, Ладра, Сойка, Аду, Новак, Тврдонь, Шилгавы, Емелка, Валента, Выдра
Лудогорец
Бонманн, Недялков, Диниш Алмейда, Вердон, Сон, Дуарте, Педриньо, Ногейра, Станич, Кайо Видал, Дуа
Запасные: Христов, Андерссон, Калоч, Чочев, Пламенов Пенев, Секо, Текпетей, Маркус, Нахмиас, Йорданов, Иванов, Падт
Ференцварош:
Гроф, Мариано Гомес, Рамакерс, Сиссе, Каду, Абу-Фани, Этвеш, Каниховский, Макрецкис, Юсуф, Ковачевич
Запасные: Мадарас, Леви, Жозеф, Тот, Кейта, Варга, Надь, Салаи, О`Дода, Ромао, Сакариассен, Грубер
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица Лиги Европы
Статистика Лиги Европы
Половину времени показывают таблицу результатов, еще и спойлерят голы
Почему не скопировать ЛЧ непонятно
Выдра-Сойка-Черв))