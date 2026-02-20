  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лига конференций. Стыковые матчи. «Ноа» победил АЗ, «Кристал Пэлас» сыграл вничью со «Зриньски», «Фиорентина» разгромила «Ягеллонию»
9

Лига конференций. Стыковые матчи. «Ноа» победил АЗ, «Кристал Пэлас» сыграл вничью со «Зриньски», «Фиорентина» разгромила «Ягеллонию»

В Лиге конференций прошли первые стыковые матчи.

В первых стыковых матчах Лиги конференций «Ноа» победил АЗ (1:0), «Кристал Пэлас» сыграл вничью со «Зриньски» (1:1), «Фиорентина» разгромила «Ягеллонию» (3:0).

Лига конференций

Стыковые матчи

Первые матчи

Лига Конференций. Стыковые матчи
19 февраля 17:45, Tammelan Stadion
Логотип домашней команды
КуПС
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Лех
Матч окончен
88’
Перейра
Пеннанен
88’
77’
Исхак   Аньеро
62’
Ягелло   Волемарк
62’
Милич   Скшипчак
46’
Гургуль   Браганса Моутинью
46’
Козубаль   Тордарсон
2тайм
Перерыв
41’
  Ишмаил
Луйейе-Лутумба
12’
9’
  Козубаль
КуПС
Крайдль, Арма, Хямяляйнен, Лотьенен, Пуукко, Куясало, Гаск, Пеннанен, Руоппи, Луйейе-Лутумба, Энгвалль
Запасные: Veikko Lahtela, Mattila, Риихимяки, Rasmus Tikkanen, Joni Kivijärvi
1тайм
Лех:
Мрозек, Гургуль, Милич, Монька, Перейра, Козубаль, Пальма, Пабло Родригес, Ягелло, Ишмаил, Исхак
Запасные: Браганса Моутинью, Оума, Волемарк, Аньеро, Дуглас, Скшипчак, Андреев, Гумны, Бенгтссон, Тордарсон, Mateusz Pruchniewski
Подробнее
Лига Конференций. Стыковые матчи
19 февраля 17:45, Республиканский стадион им. Вазгена Саркисяна
Логотип домашней команды
Ноа
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
АЗ Алкмар
Матч окончен
Сентини   Гонсалу Силва
90’
+1’
Элдер Феррейра   Аулад
90’
+1’
77’
Дал   Садик
Сангаре   Яколиш
72’
68’
Гус
Амбарцумян   Боачи
57’
Мулахусейнович   Матеус Айяс
57’
56’
Йенсен   Мердинк
56’
Мейнанс   Смит
  Амбарцумян
53’
Суалеэ
48’
2тайм
Перерыв
Золотич
24’
Ноа
Площадный, Суалеэ, Амбарцумян, Золотич, Сентини, Мурадян, Сангаре, Осима, Этеки, Элдер Феррейра, Мулахусейнович
Запасные: Фаюлу, Гонсалу Силва, Арутюнян, Манвелян, Матеус Айяс, Боачи, Хамоян, Аулад, Яколиш
1тайм
АЗ Алкмар:
Зут, де Вит, Алешандре Пенетра, Гус, Дейкстра, Мейнанс, Копмейнерс, Бугард, Дал, Пэрротт, Йенсен
Запасные: Jur Schipper, Смит, Хорнкамп, Мердинк, Верхюлст, ван Дейл, Роббемонд, Ауфкир, Шин, Садик, Деккер, Ичихара
Подробнее
Лига Конференций. Стыковые матчи
19 февраля 17:45, Биели Бриег
Логотип домашней команды
Зриньски
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Кристал Пэлас
Матч окончен
Чуже   Юрич
90’
+5’
Иванчич   Лагумджия
90’
87’
Риад   Митчелл
87’
Ларсен   Гессан
Вранькович
84’
Абрамович   Мемия
76’
Микич   Шакота
76’
Дуймович
70’
64’
Джонсон   Пино
64’
Лакруа   Канво
  Абрамович
55’
2тайм
Перерыв
45’
Ларсен
43’
  Сарр
Зриньски
Карачич, Мамич, Вранькович, Дуймович, Савич, Баришич, Иванчич, Микич, Джурасек, Абрамович, Чуже
Запасные: David Karačić, Antonio Arapović, Юрич, Matej Bogdan, Tin Sajko, Мемия, Шакота, Сурданович, Маич, Лагумджия, Налич, Чавар
1тайм
Кристал Пэлас:
Хендерсон, Риад, Лакруа, Ричардс, Джонсон, Сарр, Соса, Муньос, Камада, Уортон, Ларсен
Запасные: Бенитес, Клайн, Хьюз, Мэттьюз, Канво, Пино, Гессан, Митчелл, Девенни, Кардинес, Родни
Подробнее
Лига Конференций. Стыковые матчи
19 февраля 17:45, Андрувстадион
Логотип домашней команды
Сигма Оломоуц
Завершен
1 - 1
Логотип гостевой команды
Лозанна
Матч окончен
89’
Соу
89’
Леквейри
Гадаш   Славичек
85’
81’
Батлер-Ойедеджи   Бергвалль
Барат
80’
Гадаш
69’
62’
Кустодио   Леквейри
61’
Джанне   Траоре
  Штурм
58’
54’
Белоко   Молле
51’
Фофана
Гали   Шип
46’
2тайм
Перерыв
22’
  Батлер-Ойедеджи
Сигма Оломоуц
Коутны, Слама, Малы, Гадаш, Силла, Барат, Беран, Гали, Штурм, Русек, Климент
Запасные: Грушка, Patrik Siegl, Спачил, David Drábek, Микуленка, Stoppen, Славичек, Яношек, Šimon Jalovičor, Шип, Mohamed Yasser Fawzi Nour
1тайм
Лозанна:
Летица, Фофана, Соу, Муанга, Соппи, Рош, Диаките, Белоко, Кустодио, Батлер-Ойедеджи, Джанне
Запасные: Кастелла, Rodolfo Lippo, Dircssi Ngonzo, Молле, Ethan Bruchez, Кана-Бийик, Траоре, Леквейри, Айдини, Oscar Renovales, Emilien Grosso, Бергвалль
Подробнее
Лига Конференций. Стыковые матчи
19 февраля 20:00, стадион Фадиля Вокрри
Логотип домашней команды
Дрита
Завершен
2 - 3
Логотип гостевой команды
Целе
Матч окончен
90’
+4’
  Поплатник
88’
Квесич   Видович
82’
Авдили   Пожег Ванцаш
78’
Ньето
Туша   Грезда
76’
  Баляй
75’
64’
Поплатник
64’
Кучис   Поплатник
Бейтулаи
61’
Нгвена   Рамадани
59’
  Красники
59’
48’
Квесич
Абазай   Красники
46’
Айзерай   Баляй
46’
2тайм
Перерыв
41’
  Авдили
19’
  Кучис
Лимай
10’
Дрита
Малоку, Овука, Пелумби, Бейтулаи, Красники, Дабикяй, Лимай, Нгвена, Туша, Айзерай, Абазай
Запасные: Красники, Бехлюли, Реджепи, Сумаоро, Баляй, Сюлеймани, Рамадани, Грезда
1тайм
Целе:
Лебан, Ньето, Тутышкин, Хрка, Бейгер, Квесич, Чалушич, Сешлар, Иосифов, Кучис, Авдили
Запасные: Колар, Слуга, Водеб, Кастро, Вуклишевич, Евшенак, Поплатник, Пожег Ванцаш, Котник, Видович
Подробнее
Лига Конференций. Стыковые матчи
19 февраля 20:00, ГСП Стэдиум
Логотип домашней команды
Омония
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Риека
Матч окончен
Эйтинг   Неофиту
90’
+1’
89’
Морчиладзе
Масурас
87’
86’
  Аду-Аджей
Семеду
84’
82’
Юрич   Аду-Аджей
79’
Морчиладзе
74’
Баришич   Морчиладзе
74’
Ндокит   Петрович
Берг
67’
67’
Фрук   Гояк
Христу   Хацийованис
63’
Одубаджо   Дионку
63’
55’
Баришич
Христу
49’
2тайм
Перерыв
39’
Ндокит
Андреу
37’
Омония
Фрейтас, Одубаджо, Балковец, Кулибали, Масурас, Эйтинг, Андреу, Семеду, Христу, Танкович, Ммаэ
Запасные: Кусулос, Неофиту, Кирьякидис, Хацийованис, Chrysis Evangelou, Узохо, Дионку, Панайоту, Симич, Эракович, Konstantinos Panagi
1тайм
Риека:
Зломыслич, Деветак, Майсторович, Баришич, Ндокит, Барко, Ласицкас, Фрук, Данташ, Ореч, Юрич
Запасные: Рукавина, Vito Kovač, Тачи, Виньято, Todorović, Хусич, Гояк, Петрович, Морчиладзе, Аду-Аджей
Подробнее
Лига Конференций. Стыковые матчи
19 февраля 20:00, Филипп II
Логотип домашней команды
Шкендия-79
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Самсунспор
Матч окончен
90’
+3’
Хольсе   Юксел
Тамба   Якупи
90’
+2’
90’
+2’
Хольсе
89’
Сисай
Спахиу   Крстевски
85’
85’
Ассуму   Сисай
77’
  Муандилмаджи
72’
Ндиайе   Муандилмаджи
Рамадани   Красники
67’
Ибраими   Ндзенге
67’
Альхассан   Ислями
46’
2тайм
Перерыв
10’
Макумбу
6’
Ндиайе
Шкендия-79
Гэй, Уэбстер, Меличи, Фетай, Мурати, Альхассан, Рамадани, Спахиу, Зейнулаи, Тамба, Ибраими
Запасные: Nazif Ceka, Якупи, Numan Ajetovikj, Ндзенге, Амзай, Ислями, Крстевски, Рамани, Красники, Мазари
1тайм
Самсунспор:
Коджук, Томассон, ван Дронгелен, Шатка, Явру, Нтчам, Макумбу, Мендес, Ассуму, Хольсе, Ндиайе
Запасные: Сисай, Эгрибаят, Альбак, Чифт, Юксел, Муандилмаджи, Боревкович, Генюль, Терюз
Подробнее
Лига Конференций. Стыковые матчи
19 февраля 20:00, Мейски
Логотип домашней команды
Ягеллония
Завершен
0 - 3
Логотип гостевой команды
Фиорентина
Матч окончен
Мазурек   Козловски
89’
Баждар   Силла
89’
84’
Ндур   Бальбо
81’
  Пикколи
Вдовик
78’
76’
Ледзерини
68’
Харрисон   Паризи
68’
Раньери   Понграчич
Юзвяк   Раллис
68’
65’
  Мандрагора
Флак   Драхаль
60’
53’
  Раньери
2тайм
Перерыв
41’
Мандрагора
21’
Фаццини
Ягеллония
Абрамович, Вдовик, Пельмар, Витал, Войтушек, Флак, Юзвяк, Мазурек, Посо, Баждар, Имас
Запасные: Adrian Damasiewicz, Кобаяси, Драхаль, Раллис, Силла, Bartłomiej Krasiewicz, Козловски
1тайм
Фиорентина:
Ледзерини, Гозенс, Раньери, Комуццо, Фортини, Фаццини, Ндур, Мандрагора, Харрисон, Пикколи, Фаббиан
Запасные: Садотти, Lapo Deli, Mattia Magalotti, Куадио, Понграчич, Бонанно, Gabriele Bertolini, Бальбо, Браски, Леонарделли, Паризи, Фаджоли
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги Конференций

Статистика Лиги Конференций

Таблица Лиги Конференций

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoКристал Пэлас
logoЯгеллония
logoСамсунспор
logoСигма
logoДрита
logoШкендия-79
logoНоа
logoКуПС
logoФиорентина
logoОмония
logoЛозанна
logoРиека
logoЦеле
logoАЗ
logoЛига конференций УЕФА
результаты
logoЗриньски
logoЛех
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Апмянская НОА с победой
Ответ AlAn40
Апмянская НОА с победой
Спасибо прямо из стадиона🤩
всех армян с победой, мы за вас
Со стадиона... Очень круто играли, молодцы! От АЗ ожидал большего, конечно, но Ноа красавцы! В Голландии будет ооочень непросто.
Ответ rafael.sarkisian
Со стадиона... Очень круто играли, молодцы! От АЗ ожидал большего, конечно, но Ноа красавцы! В Голландии будет ооочень непросто.
надо было второй забивать
удачи пэлас ✌️
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Бернли», «Манчестер Сити» против «Ньюкасла»
2 минуты назадLive
Кейн забил в 6-м матче подряд. У форварда 48 голов в 41 игре сезона за «Баварию» и Англию
8 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Лечче», «Ювентус» уступил «Комо»
13 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Ланса», «ПСЖ» Сафонова против «Меца»
13 минут назадLive
«Ювентус» проиграл 3 матча подряд, серия без побед – 5 игр
13 минут назад
«Комо» обыграл «Ювентус» (2:0) в гостях. Команда Фабрегаса до одного очка сократила отставание от туринцев
15 минут назад
Сон Хын Мин: «Месси – лучший игрок с футбольной точки зрения. Очевидно, он на другом уровне относительно остальных»
23 минуты назад
Товарищеские матчи. ЦСКА победил «Локомотив», «Спартак» забил 5 голов «Ростову», «Сочи» обыграл «Барс»
24 минуты назад
Вега рассматривает уход из «Зенита» летом, защитник хочет больше игрового времени. Клуб рассчитывает на игрока (Legalbet)
43 минуты назад
Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» примет «Эспаньол», «Сосьедад» Захаряна и «Овьедо» сыграли 3:3
58 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «Айнтрахт». 3:1 – Кейн сделал дубль, Павлович и Буркардт тоже забили. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
«Роналду попробовал соблюдать пост вместе с мусульманскими игроками во время Рамадана. Он постился два дня». Экс-игрок «Аль-Насра» Шарахили о португальце
4 минуты назад
«Осасуна» – «Реал». Винисиус, Мбаппе, Гюлер играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
6 минут назад
Бывший гендиректор «Ливерпуля» об уходе Фила Спенсера из Microsoft: «Он был и остается геймером по духу. Его карьера заслуживает уважения»
6 минут назадИгры
У «Ювентуса» 6 поражений в Серии А – больше, чем в двух предыдущих сезонах
11 минут назад
41-летний Касорла сделал ассист в матче Ла Лиги против «Сосьедада». Только Хоакин отдавал голевой пас в чемпионате в более старшем возрасте в XXI веке
26 минут назад
Паулу Фонсека: «Жители Украины хотят жить в мире. Мне больно, я так расстроен, что мне трудно говорить об этой ситуации»
33 минуты назад
«Унион» – «Байер». 1:0 – Хедира забил. Онлайн-трансляция
сегодня, 14:58Live
Министр спорта Италии о том, что дисквалификацию Калулу не отменили: «Уважаю решение FIGC, но не понимаю. Было бы уместно проявить больше смелости»
сегодня, 14:56
Руслан Пименов: «Монтес – не уровень «Локо», не сильный защитник. Лучше пусть будут тот же наш Морозов, Погостнов»
сегодня, 14:38
Рекомендуем