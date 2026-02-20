Лига конференций. Стыковые матчи. «Ноа» победил АЗ, «Кристал Пэлас» сыграл вничью со «Зриньски», «Фиорентина» разгромила «Ягеллонию»

В Лиге конференций прошли первые стыковые матчи.
В первых стыковых матчах Лиги конференций «Ноа» победил АЗ (1:0), «Кристал Пэлас» сыграл вничью со «Зриньски» (1:1), «Фиорентина» разгромила «Ягеллонию» (3:0).
Лига конференций
Стыковые матчи
Первые матчи
Гургуль Браганса Моутинью
КуПС
Крайдль, Арма, Хямяляйнен, Лотьенен, Пуукко, Куясало, Гаск, Пеннанен, Руоппи, Луйейе-Лутумба, Энгвалль
Запасные: Veikko Lahtela, Mattila, Риихимяки, Rasmus Tikkanen, Joni Kivijärvi
Лех:
Мрозек, Гургуль, Милич, Монька, Перейра, Козубаль, Пальма, Пабло Родригес, Ягелло, Ишмаил, Исхак
Запасные: Браганса Моутинью, Оума, Волемарк, Аньеро, Дуглас, Скшипчак, Андреев, Гумны, Бенгтссон, Тордарсон, Mateusz Pruchniewski
Мулахусейнович Матеус Айяс
Ноа
Площадный, Суалеэ, Амбарцумян, Золотич, Сентини, Мурадян, Сангаре, Осима, Этеки, Элдер Феррейра, Мулахусейнович
Запасные: Фаюлу, Гонсалу Силва, Арутюнян, Манвелян, Матеус Айяс, Боачи, Хамоян, Аулад, Яколиш
АЗ Алкмар:
Зут, де Вит, Алешандре Пенетра, Гус, Дейкстра, Мейнанс, Копмейнерс, Бугард, Дал, Пэрротт, Йенсен
Запасные: Jur Schipper, Смит, Хорнкамп, Мердинк, Верхюлст, ван Дейл, Роббемонд, Ауфкир, Шин, Садик, Деккер, Ичихара
Зриньски
Карачич, Мамич, Вранькович, Дуймович, Савич, Баришич, Иванчич, Микич, Джурасек, Абрамович, Чуже
Запасные: David Karačić, Antonio Arapović, Юрич, Matej Bogdan, Tin Sajko, Мемия, Шакота, Сурданович, Маич, Лагумджия, Налич, Чавар
Кристал Пэлас:
Хендерсон, Риад, Лакруа, Ричардс, Джонсон, Сарр, Соса, Муньос, Камада, Уортон, Ларсен
Запасные: Бенитес, Клайн, Хьюз, Мэттьюз, Канво, Пино, Гессан, Митчелл, Девенни, Кардинес, Родни
Батлер-Ойедеджи Бергвалль
Сигма Оломоуц
Коутны, Слама, Малы, Гадаш, Силла, Барат, Беран, Гали, Штурм, Русек, Климент
Запасные: Грушка, Patrik Siegl, Спачил, David Drábek, Микуленка, Stoppen, Славичек, Яношек, Šimon Jalovičor, Шип, Mohamed Yasser Fawzi Nour
Лозанна:
Летица, Фофана, Соу, Муанга, Соппи, Рош, Диаките, Белоко, Кустодио, Батлер-Ойедеджи, Джанне
Запасные: Кастелла, Rodolfo Lippo, Dircssi Ngonzo, Молле, Ethan Bruchez, Кана-Бийик, Траоре, Леквейри, Айдини, Oscar Renovales, Emilien Grosso, Бергвалль
Дрита
Малоку, Овука, Пелумби, Бейтулаи, Красники, Дабикяй, Лимай, Нгвена, Туша, Айзерай, Абазай
Запасные: Красники, Бехлюли, Реджепи, Сумаоро, Баляй, Сюлеймани, Рамадани, Грезда
Целе:
Лебан, Ньето, Тутышкин, Хрка, Бейгер, Квесич, Чалушич, Сешлар, Иосифов, Кучис, Авдили
Запасные: Колар, Слуга, Водеб, Кастро, Вуклишевич, Евшенак, Поплатник, Пожег Ванцаш, Котник, Видович
Омония
Фрейтас, Одубаджо, Балковец, Кулибали, Масурас, Эйтинг, Андреу, Семеду, Христу, Танкович, Ммаэ
Запасные: Кусулос, Неофиту, Кирьякидис, Хацийованис, Chrysis Evangelou, Узохо, Дионку, Панайоту, Симич, Эракович, Konstantinos Panagi
Риека:
Зломыслич, Деветак, Майсторович, Баришич, Ндокит, Барко, Ласицкас, Фрук, Данташ, Ореч, Юрич
Запасные: Рукавина, Vito Kovač, Тачи, Виньято, Todorović, Хусич, Гояк, Петрович, Морчиладзе, Аду-Аджей
Шкендия-79
Гэй, Уэбстер, Меличи, Фетай, Мурати, Альхассан, Рамадани, Спахиу, Зейнулаи, Тамба, Ибраими
Запасные: Nazif Ceka, Якупи, Numan Ajetovikj, Ндзенге, Амзай, Ислями, Крстевски, Рамани, Красники, Мазари
Самсунспор:
Коджук, Томассон, ван Дронгелен, Шатка, Явру, Нтчам, Макумбу, Мендес, Ассуму, Хольсе, Ндиайе
Запасные: Сисай, Эгрибаят, Альбак, Чифт, Юксел, Муандилмаджи, Боревкович, Генюль, Терюз
Ягеллония
Абрамович, Вдовик, Пельмар, Витал, Войтушек, Флак, Юзвяк, Мазурек, Посо, Баждар, Имас
Запасные: Adrian Damasiewicz, Кобаяси, Драхаль, Раллис, Силла, Bartłomiej Krasiewicz, Козловски
Фиорентина:
Ледзерини, Гозенс, Раньери, Комуццо, Фортини, Фаццини, Ндур, Мандрагора, Харрисон, Пикколи, Фаббиан
Запасные: Садотти, Lapo Deli, Mattia Magalotti, Куадио, Понграчич, Бонанно, Gabriele Bertolini, Бальбо, Браски, Леонарделли, Паризи, Фаджоли
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Календарь Лиги Конференций
Статистика Лиги Конференций
Таблица Лиги Конференций