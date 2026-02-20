Матч окончен
Станкович выиграл 6 из 7 матчей во главе «Црвены Звезды», общий счет – 18:3. Сегодня – 1:0 с «Лиллем» на выезде в ЛЕ
«Црвена Звезда» выиграла 6 из 7 матчей при Деяне Станковиче.
«Црвена Звезда» победила «Лилль» на выезде в Лиге Европы.
Команда Деяна Станковича выиграла первый стыковой матч за выход в 1/8 финала турнира со счетом 1:0.
Это была седьмая игра сербского клуба под руководством бывшего главного тренера «Спартака» – на этом отрезке «Црвена Звезда» одержала 6 побед и 1 раз сыграла вничью. Общий счет этих матчей – 18:3.
22 февраля команда Станковича встретится с «Партизаном» в чемпионате Сербии. Ответная игра с «Лиллем» состоится 26 февраля.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают. ! ! ! снова Жигули!
Увольняют нахер весь персонал завода, привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают. СЦУКО! На выходе вновь - Жигули!
Около завода холм, на нём отдыхают гл. инженер и директор завода (оба с приставкой экс) Смотрят на всё это. Инженер директору:
- А я тебе говорил - место проклятое! ! ! А то всё "руки из жопы, руки из жопы"
з.ы. Станкович и в этой игре карточку получил )
Интересно в Сербии тоже считают, что это не солидно и позорит спартак, ой Црвену Звезду?!
Чтобы брать ЛЕ пачками, достаточно быть бывшим тренером Спартака)))))
Но для наших эскортниц-экспертов Деян будет буйно-помешанным физруком, недотренером и вообще он не убил в себе игрока. Угу. Ведь это не они травили его всем газпромовским кагалом.
Я не сторонник Станковича, но желаю ему всяческих успехов.