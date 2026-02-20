Станкович выиграл 6 из 7 матчей во главе «Црвены Звезды», общий счет – 18:3. Сегодня – 1:0 с «Лиллем» на выезде в ЛЕ

«Црвена Звезда» выиграла 6 из 7 матчей при Деяне Станковиче.

«Црвена Звезда» победила «Лилль » на выезде в Лиге Европы .

Команда Деяна Станковича выиграла первый стыковой матч за выход в 1/8 финала турнира со счетом 1:0.

Это была седьмая игра сербского клуба под руководством бывшего главного тренера «Спартака» – на этом отрезке «Црвена Звезда » одержала 6 побед и 1 раз сыграла вничью. Общий счет этих матчей – 18:3.

22 февраля команда Станковича встретится с «Партизаном» в чемпионате Сербии. Ответная игра с «Лиллем» состоится 26 февраля.