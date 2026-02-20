  • Спортс
  • Станкович выиграл 6 из 7 матчей во главе «Црвены Звезды», общий счет – 18:3. Сегодня – 1:0 с «Лиллем» на выезде в ЛЕ
64

«Црвена Звезда» выиграла 6 из 7 матчей при Деяне Станковиче.

«Црвена Звезда» победила «Лилль» на выезде в Лиге Европы

Команда Деяна Станковича выиграла первый стыковой матч за выход в 1/8 финала турнира со счетом 1:0.

Это была седьмая игра сербского клуба под руководством бывшего главного тренера «Спартака» – на этом отрезке «Црвена Звезда» одержала 6 побед и 1 раз сыграла вничью. Общий счет этих матчей – 18:3.

22 февраля команда Станковича встретится с «Партизаном» в чемпионате Сербии. Ответная игра с «Лиллем» состоится 26 февраля.

Лига Европы. Стыковые матчи
19 февраля 20:00, Пьер Моруа
Логотип домашней команды
Лилль
Завершен
0 - 1
Логотип гостевой команды
Црвена Звезда
Матч окончен
89’
Матеус
89’
Соль Ен У
85’
Эракович   Велькович
85’
Лучич   Станкович
82’
Лучич
77’
Тикнизян   Авдич
Фернандес Пардо   Диауне
77’
Феликс Коррейя   Эджума
77’
77’
Бруно Дуарте   Катаи
64’
Энем   Арнаутович
Перрен   Жиру
62’
Харальдссон   Сантуш
46’
Мукау   Бенталеб
46’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  Тебо Ученна
Феликс Коррейя
40’
37’
Станкович
Лилль
Озер, Перро, Манди, Нгой, Буадди, Андре, Мукау, Харальдссон, Феликс Коррейя, Перрен, Фернандес Пардо
Запасные: Гоффи, Бенталеб, Ланссад, Сантуш, Мбемба, Вердонк, Бодар, Эджума, Баре, Буссадиа, Диауне, Жиру
1тайм
Црвена Звезда:
Матеус, Тебо Ученна, Родригао, Эракович, Лучич, Бруно Дуарте, Тикнизян, Соль Ен У, Крунич, Хэндель, Энем
Запасные: Станкович, Авдич, Овусу, Драшкич, Гудель, Костов, Зарич, Арнаутович, Велькович, Катаи, Глазер, Баджо
Подробнее
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoЛига Европы УЕФА
logoЦрвена Звезда
logoДеян Станкович
logoЛилль
logoвысшая лига Сербия
64 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Вот реально не зря говорят что МЮ и Спартак как близнецы. Кто бы ни пришёл, тонет... Уйдёт оттуда, все получается...
Ответ N. Vidich
Вот реально не зря говорят что МЮ и Спартак как близнецы. Кто бы ни пришёл, тонет... Уйдёт оттуда, все получается...
Если ЦЗ пройдёт Лилль, то там велика вероятность в следующем раунде угодить на Эмери - и вырисовывается фактически скрытый финал ЛЕ, за звание главного тренеришки европейского футбола.
Ответ N. Vidich
Вот реально не зря говорят что МЮ и Спартак как близнецы. Кто бы ни пришёл, тонет... Уйдёт оттуда, все получается...
Как болельщик Спартака согласен полностью. Аналогия прям напрашивается. Станкович мне нравился, при нем команда выдала лучший отрезок за многие годы осенью 2024, но с вечным цирком в руководстве и с бревнами типа Денисова мне кажется даже Пеп не вывез бы
Рад за Деяна
Ответ artpal
Рад за Деяна
Если бы не Арнаутович сегодня , то счет мог быть крупнее )
Что скажут на МатчТВ..... А да они ж не смотрят и не показывают еврокубки, а наш великий Спартак не потянул Деян, будет что Черданцеву обсудить
Ответ Sobachkin
Что скажут на МатчТВ..... А да они ж не смотрят и не показывают еврокубки, а наш великий Спартак не потянул Деян, будет что Черданцеву обсудить
Деян Станкович Спартака - скажут !
Купила компания Мерседес завод АвтоВАЗ. Перенастроили производство, запускают конвейер. . . Бац! на выходе Жигули!
Демонтируют оборудование, пригнали новое из Германии, установили, наладили, запускают. ! ! ! снова Жигули!
Увольняют нахер весь персонал завода, привозят работников из Германии, налаживают, проверяют, запускают. СЦУКО! На выходе вновь - Жигули!
Около завода холм, на нём отдыхают гл. инженер и директор завода (оба с приставкой экс) Смотрят на всё это. Инженер директору:
- А я тебе говорил - место проклятое! ! ! А то всё "руки из жопы, руки из жопы"
Там в центре защиты, те, кто Семака не устроили-Эракович, Родригао.
з.ы. Станкович и в этой игре карточку получил )
Интересно в Сербии тоже считают, что это не солидно и позорит спартак, ой Црвену Звезду?!
Ответ 3a_3eHuT
Там в центре защиты, те, кто Семака не устроили-Эракович, Родригао. з.ы. Станкович и в этой игре карточку получил ) Интересно в Сербии тоже считают, что это не солидно и позорит спартак, ой Црвену Звезду?!
Дело не в Семаке, а в травмах. Здоровый Родригао был игроком основы в Зените
Ну, очищение Спартаком прошёл, теперь можно и Кубки брать
Ответ Uu_Balin
Ну, очищение Спартаком прошёл, теперь можно и Кубки брать
Чтобы брать ЛЧ пачками, нужно уметь управлять хаосом Реала, как Анчелотти и Зидан.
Чтобы брать ЛЕ пачками, достаточно быть бывшим тренером Спартака)))))
Надо уточнить, что вничью он сыграл с Сельтой, а одна из побед над Мальмо, а не только Чукаричками.
Но для наших эскортниц-экспертов Деян будет буйно-помешанным физруком, недотренером и вообще он не убил в себе игрока. Угу. Ведь это не они травили его всем газпромовским кагалом.
Я не сторонник Станковича, но желаю ему всяческих успехов.
Не разделяю ностальгии по нему. В Спартаке показал себя абсолютным середняком, который не учится на своих ошибках, а также запомнился крайне неадекватным поведением во время матчей.
Ответ Вондроушова
Не разделяю ностальгии по нему. В Спартаке показал себя абсолютным середняком, который не учится на своих ошибках, а также запомнился крайне неадекватным поведением во время матчей.
Ну про поведение то понятно, а вот на счёт уровня как тренер, как тут определишь когда ты находишься в спартаке. Кто у них вообще считается нормальным тренером то? Они же даже Карреру съели, и забыли про чемпионство
Кто ещё сомневается, что нужно полностью разогнать всю АДМИНИСТРАЦИЮ в Спартаке.
Без издевательств, но тренеришки после ухода из Спартака начинают вдруг показывать результат в других командах.
