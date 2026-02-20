Дель Пьеро о мэре Милана, упрекнувшем его в симуляциях: «Не хочу обсуждать с ним футбол, ему нужно думать о более серьезных вещах. Рад, что он нашел время посмотреть видео со мной»

Алессандро Дель Пьеро ответил на слова мэра Милана.

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро отреагировал на слова мэра Милана о его симуляциях.

Напомним, Джузеппе Сала, комментируя эпизод с симуляцией Алессандро Бастони и удалением Пьера Калулу в матче «Интера » и «Ювентуса » (3:2), заявил : «Алессандро допустил ошибку. Но Кьеллини и Дель Пьеро и сами симулировали, а теперь ведут себя как моралисты».

«Я читал, читал. Я был удивлен, в том числе и потому, что не говорил о Бастони. Я всегда старался отвечать на вопросы на поле и никогда не начинал обсуждать что-либо публично с болельщиками.

К тому же Сала еще и мэр Милана, я уважаю его фигуру и общественные институты, но не думаю, что сейчас стоит начинать обсуждать с ним футбол. Я думаю, у него есть более важные вещи, о которых нужно думать, но я рад, что он нашел время посмотреть видео со мной в соцсетях», – сказал Дель Пьеро в эфире Sky Sport.