12

Дель Пьеро о мэре Милана, упрекнувшем его в симуляциях: «Не хочу обсуждать с ним футбол, ему нужно думать о более серьезных вещах. Рад, что он нашел время посмотреть видео со мной»

Алессандро Дель Пьеро ответил на слова мэра Милана.

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро отреагировал на слова мэра Милана о его симуляциях. 

Напомним, Джузеппе Сала, комментируя эпизод с симуляцией Алессандро Бастони и удалением Пьера Калулу в матче «Интера» и «Ювентуса» (3:2), заявил: «Алессандро допустил ошибку. Но Кьеллини и Дель Пьеро и сами симулировали, а теперь ведут себя как моралисты».

«Я читал, читал. Я был удивлен, в том числе и потому, что не говорил о Бастони. Я всегда старался отвечать на вопросы на поле и никогда не начинал обсуждать что-либо публично с болельщиками.

К тому же Сала еще и мэр Милана, я уважаю его фигуру и общественные институты, но не думаю, что сейчас стоит начинать обсуждать с ним футбол. Я думаю, у него есть более важные вещи, о которых нужно думать, но я рад, что он нашел время посмотреть видео со мной в соцсетях», – сказал Дель Пьеро в эфире Sky Sport. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Tuttosport
12 комментариев
Красавчик и легенда!
Так суть в том, что в студии был еще Костакурта и Капелло, и они втроём затраллили мэра) Мол, ему бы заняться своими делами, а то, судя по качеству работы, как раз-таки он и симулирует))
А мэр Турина за своих уже заступался?
Ответ Кокич
А мэр Турина за своих уже заступался?
Он за другую команду болеет,гранатовую)
Ответ Кокич
А мэр Турина за своих уже заступался?
Нет, потому что он, как и Дель Пьеро, адекватен и не лезет в кажую бочку затычкой)
(хотя вот щас подумал, что в Италии в бочки могут лазить и заточкой)
Саня как всегда адекватный с этими клоунами
Сколько не искали в сети коллеги Салы по оружию, так и не нашли симуляции со стороны Алекса. )
Наоборот, нашли, как после пощёчины он поступил как мужчина. Не упал и валялся, не истерил, а понимая что может подвести команду ответной реакцией, держал себя в руках.
Убрал этого мера на словах как на замахе лавуху и трех защитников...!!!
