Экс-защитник «Спартака» Маслов и «Чайка» расторгли контракт по соглашению сторон

«Чайка » объявила об уходе Павла Маслова.

25-летний защитник и клуб из Песчанокопского прекратили сотрудничество по соглашению сторон.

За «Чайку» экс-игрок «Спартака » провел 12 матчей.