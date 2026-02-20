46

Экс-защитник «Спартака» Маслов и «Чайка» расторгли контракт по соглашению сторон

Маслов и «Чайка» расторгли контракт.

«Чайка» объявила об уходе Павла Маслова.

25-летний защитник и клуб из Песчанокопского прекратили сотрудничество по соглашению сторон.

За «Чайку» экс-игрок «Спартака» провел 12 матчей.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Чайки»
logoПавел Маслов
logoЧайка Песчанокопское
logoСпартак
logoПервая лига
трансферы
logoпремьер-лига Россия
46 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не очень понимаю хейт и негатив в сторону Маслова. У человека были задатки и он неплохо развивался, играл за молодежные сборные, потом получил травму и из-за врачебной ошибки осложнения. По прошествии пары лет можно почти со 100% уверенностью констатировать, что последствия травмы не позволяют играть даже на уровне Лучшей лиги мира. Он же ни где не рассказывал, какой он великий и недооцененный футболист, перешел в Спартак из Тюмени за пачку сухариков, большого контракта не имел, ушел тихо без скандалов. В чем собственно проблема?
Ответ Barmaleika
Не очень понимаю хейт и негатив в сторону Маслова. У человека были задатки и он неплохо развивался, играл за молодежные сборные, потом получил травму и из-за врачебной ошибки осложнения. По прошествии пары лет можно почти со 100% уверенностью констатировать, что последствия травмы не позволяют играть даже на уровне Лучшей лиги мира. Он же ни где не рассказывал, какой он великий и недооцененный футболист, перешел в Спартак из Тюмени за пачку сухариков, большого контракта не имел, ушел тихо без скандалов. В чем собственно проблема?
Околофутбольные люди пишут про него гадости и ставят плюсики
Вот и уровень Маслова. Как он в Спартак попал, непонятно.
Ответ Chuha-Motibg
Вот и уровень Маслова. Как он в Спартак попал, непонятно.
Это все дети лимита. Макеев, Комбаровы, эти вообще удивляюсь как по 200+ матчей провели. Сейчас появится новое поколение Масловых)
Ответ Владимир_1116988438
Это все дети лимита. Макеев, Комбаровы, эти вообще удивляюсь как по 200+ матчей провели. Сейчас появится новое поколение Масловых)
Саусь вот пытается к ним подойти) Заменить Хлусевича)
Жаль Пашу. Ошибся тогда медштаб, метались со способами лечения и запустили и без того тяжелую травму. Умярова тогда тоже почти год мурыжили. Мой любимый игрок.
Паша умный игрок, он и раньше компенсировал природные недостатки игровым интеллектом, уверен и сейчас не затеряется. Всегда приятно его послушать в эфирах, всегда по делу. Все дороги ему открыты
Ответ Peter Parker
Жаль Пашу. Ошибся тогда медштаб, метались со способами лечения и запустили и без того тяжелую травму. Умярова тогда тоже почти год мурыжили. Мой любимый игрок. Паша умный игрок, он и раньше компенсировал природные недостатки игровым интеллектом, уверен и сейчас не затеряется. Всегда приятно его послушать в эфирах, всегда по делу. Все дороги ему открыты
Если у вас любимый игрок Паша Маслов, значит вы и есть Паша Маслов, первый раз такое слышу, что он может быть любимым игроком. Он вообще игрок или недоразумение?
Ответ Woolrich
Если у вас любимый игрок Паша Маслов, значит вы и есть Паша Маслов, первый раз такое слышу, что он может быть любимым игроком. Он вообще игрок или недоразумение?
Это кто-то из родственников Маслова, может мама или папа😀
Я понять не могу, как это работает? Отыграл 78 матчей за основу Спартака, а к 25 годам не подходит даже клубу первой лиги.
Ответ schwein
Я понять не могу, как это работает? Отыграл 78 матчей за основу Спартака, а к 25 годам не подходит даже клубу первой лиги.
Ну а чего непонятного? Остальные были еще хуже на тот момент)) Это лишь говорит об уровне компетенций селекционного отдела Спартака...
Жаль Пашу. Это похоже на конец карьеры.
Банан из физрука совсем скис(
Странный обрыв карьеры, хорошо же начинал. Собираться ему надо заново, может куда-то уехать.
Ответ Кино Музыка
Странный обрыв карьеры, хорошо же начинал. Собираться ему надо заново, может куда-то уехать.
На деревню к дедушке.)
Ответ Кино Музыка
Странный обрыв карьеры, хорошо же начинал. Собираться ему надо заново, может куда-то уехать.
Ему надо опять в наш, кб спартачок вернуться, чтобы перезагрузить свою карьеру, может станет вторым «Пирло» для нашего кб спартачка.
Зато Паша в падел отлично играет, судя по его рейтингу в Lunda. Успехов!)
доигрался в Доту)
Ну дальше только медиалига, ниже падать некуда
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Павел Маслов: «Многие футболисты скрывают, что играют в Доту. Все как-то прячутся, боятся»
15 февраля, 17:30Киберспорт
Павел Маслов: «Я не Роналдиньо, но мне нравится подключаться в атаку. Период в «Спартаке» оценю на три балла из пяти. Может, еще вернусь, в 2034-м гендиректором»
11 февраля, 15:14
Маслов об игре против Хвичи: «Тяжело было. Любое касание — и он так громко, протяжно: «АААААА». Судьи ведутся»
10 февраля, 06:44
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
3 минуты назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
16 минут назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
32 минуты назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» пропустил 4 гола от «Аль-Кадисии», «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Аль-Таавуном» во вторник, «Аль-Наср» Роналду – с «Аль-Нажмой» в среду
вчера, 21:05
Рекомендуем