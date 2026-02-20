Экс-защитник «Спартака» Маслов и «Чайка» расторгли контракт по соглашению сторон
Маслов и «Чайка» расторгли контракт.
«Чайка» объявила об уходе Павла Маслова.
25-летний защитник и клуб из Песчанокопского прекратили сотрудничество по соглашению сторон.
За «Чайку» экс-игрок «Спартака» провел 12 матчей.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Чайки»
Паша умный игрок, он и раньше компенсировал природные недостатки игровым интеллектом, уверен и сейчас не затеряется. Всегда приятно его послушать в эфирах, всегда по делу. Все дороги ему открыты