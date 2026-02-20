Доннарумма об игре с Месси: «Лео – один из лучших в истории футбола, меня удивило то, какой он потрясающий человек. Это одно из лучших воспоминаний в моей жизни»

Доннарумма: Месси – фантастический человек, один из лучших в истории футбола.

Вратарь «Манчестер Сити » Джанлуиджи Доннарумма поделился воспоминаниями об игре с Лионелем Месси .

Итальянец и аргентинец вместе выступали за «ПСЖ ».

«Это было фантастически. Я думаю, что он один из лучших в истории футбола.

Что меня удивило, так это то, какой он потрясающий человек, не говоря уже о том, какой он футболист. Он лучший. Он по-настоящему фантастический человек, прекрасный человек, и играть с ним было очень важно, это то, что я сохраню в числе лучших воспоминаний своей жизни», – сказал Доннарумма в интервью клубному каналу «горожан».