Доннарумма об игре с Месси: «Лео – один из лучших в истории футбола, меня удивило то, какой он потрясающий человек. Это одно из лучших воспоминаний в моей жизни»

Доннарумма: Месси – фантастический человек, один из лучших в истории футбола.

Вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма поделился воспоминаниями об игре с Лионелем Месси.

Итальянец и аргентинец вместе выступали за «ПСЖ».

«Это было фантастически. Я думаю, что он один из лучших в истории футбола. 

Что меня удивило, так это то, какой он потрясающий человек, не говоря уже о том, какой он футболист. Он лучший. Он по-настоящему фантастический человек, прекрасный человек, и играть с ним было очень важно, это то, что я сохраню в числе лучших воспоминаний своей жизни», – сказал Доннарумма в интервью клубному каналу «горожан».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
23 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Не один из лучших, а лучший в истории!
Ответ Isa Babaev_1116975023
Не один из лучших, а лучший в истории!
Профессиональному футболисту виднее нежели с дивана
Ответ 20!8
Профессиональному футболисту виднее нежели с дивана
Зачем ты тогда под каждой новостью о рональде постоянно ругаешься, восхваляя его? По твоей же логике, он не конкурент Месси, ведь все издания, эксперты и процентов так 90 (минимум) профессиональных футболистов выбирают аргентинца. Или у тебя диван более экспертно ориентированный, не то что у Исы Бабаева?
И это он видел Лео не в лучшие годы.
Ответ Кино Музыка
И это он видел Лео не в лучшие годы.
И это он не видел других в лучшие годы!
Ответ Кино Музыка
И это он видел Лео не в лучшие годы.
Да, в ПСЖ он был не то что лучший но и даже не второй по силе игрок в атаке
Лео Месси лучший. 🐐🇦🇷
У Месси итальянские корни, так что нещитово.
Ответ Женя Гостев
У Месси итальянские корни, так что нещитово.
Комментарий скрыт
Ответ Женя Гостев
У Месси итальянские корни, так что нещитово.
Комментарий скрыт
