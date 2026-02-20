Мор считает, что Вендел был бы самой тяжелой потерей для «Зенита»: «Играет в центре ключевую роль. Он соединительное звено между Барриосом и Джон Джоном»

Мор: Вендел был бы самой тяжелой потерей для «Зенита».

Эдуард Мор рассказал, почему Вендел – ключевой игрок для «Зенита ».

«Если меня спросят, потеря какого футболиста была бы для «Зенита» самой тяжелой и болезненной, я бы назвал Вендела .

На самом деле, это ключевой игрок, который играет в центре поля важную роль. Если Барриос отнимает мячи, а Джон Джон больше создает, то Вендел все это соединяет. Он в любом случае останется лидером», — сказал бывший футболист «Спартака».