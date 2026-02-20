Экс-гендиректора «Торпедо» Скородумова отпустили под домашний арест. Он дал показания на других фигурантов дела о попытке влияния на результаты матчей

Экс-гендиректора «Торпедо» отпустили под домашний арест.

Бывшего генерального директора «Торпедо» Валерия Скородумова отпустили из-под стражи под домашний арест.

Напомним, в июне прошлого года Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу Скородумова и бывшего совладельца московского клуба Леонида Соболева по делу о попытке оказания противоправного влияния на результаты матчей PARI Первой лиги через судей. Российский футбольный союз исключил «Торпедо» из Мир РПЛ за «попытку организации договорных матчей».

По информации РБК, бывший гендиректор автозаводцев заключил досудебное соглашение с первым заместителем генпрокурора Анатолием Разинкиным, в рамках которого дал показания на других фигурантов уголовного дела.

«Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице PARI Первой лиги, набрав 21 очко после 21 тура.

