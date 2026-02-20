  • Спортс
  • Экс-гендиректора «Торпедо» Скородумова отпустили под домашний арест. Он дал показания на других фигурантов дела о попытке влияния на результаты матчей
7

Экс-гендиректора «Торпедо» Скородумова отпустили под домашний арест. Он дал показания на других фигурантов дела о попытке влияния на результаты матчей

Бывшего генерального директора «Торпедо» Валерия Скородумова отпустили из-под стражи под домашний арест.

Напомним, в июне прошлого года Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу Скородумова и бывшего совладельца московского клуба Леонида Соболева по делу о попытке оказания противоправного влияния на результаты матчей PARI Первой лиги через судей. Российский футбольный союз исключил «Торпедо» из Мир РПЛ за «попытку организации договорных матчей».

По информации РБК, бывший гендиректор автозаводцев заключил досудебное соглашение с первым заместителем генпрокурора Анатолием Разинкиным, в рамках которого дал показания на других фигурантов уголовного дела.

«Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице PARI Первой лиги, набрав 21 очко после 21 тура.

Совладелец «Торпедо» Соболев признал вину по делу об оказании противоправного влияния на результаты через судей

Судья Егоров признался в получении 1,5 млн рублей от директора «Торпедо». Арбитр утверждает, что не оказывал влияние на матч против «Арсенала» (Иван Карпов)

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: РБК
происшествия
7 комментариев
"Он за всю компанию хомут волочь не желает. Ему одному вышака брать скучно»
©
Ответ Н.Ф.
"Он за всю компанию хомут волочь не желает. Ему одному вышака брать скучно» ©
Во волк-то...
Ответ Приорат70
Во волк-то...
Ирина?
Их вообще надо было всех под домашним арестом держать. Не осоьо они опасны для общества)
