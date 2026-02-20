32

«ПСЖ» выплатил Мбаппе 4 из 6 млн евро оставшегося долга. Дело еще не закрыто

«ПСЖ» выплатил Мбаппе 4 из 6 млн евро оставшегося долга.

«ПСЖ» не до конца рассчитался со своим бывшим форвардом Килианом Мбаппе.

Парижане выплатили французу 4 из 6 млн евро оставшегося долга, и дело еще не закрыто. 

Спор между сторонами длится с момента бесплатного перехода игрока в «Реал» летом 2024 года. В декабре 2025-го парижский трудовой суд обязал «ПСЖ» выплатить Мбаппе 60,9 млн евро, включая 55 млн в виде зарплат и бонусов, плюс около 5,9 млн в качестве начисленных отпускных и процентов с долга.

Однако футболист получил от «ПСЖ» только 55 млн. В итоге после визита судебных приставов клуб выплатил Мбаппе 4 млн. Долг в размере 2 млн остается непогашенным.

«ПСЖ» утверждает, что «все причитающиеся Мбаппе суммы были выплачены клубом», и объясняет разницу в подсчете количеством выплат. Несколько источников, близких к делу, опровергают эту версию.

Также «ПСЖ» хотел бы, чтобы Мбаппе отказался от требования, согласно которому клуб обязан опубликовать на главной странице своего сайта полный текст решения суда в течение месяца. Переговоры продолжаются, но «ПСЖ» грозит очередной визит судебного пристава.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: L’Équipe
32 комментария
ПСЖ сказочно богат.Мог бы все сразу отдать.
Но есть нюансы.Они просто издеваются, честно говоря.
Что то обиды остались.
Ответ Busk
ПСЖ сказочно богат.Мог бы все сразу отдать. Но есть нюансы.Они просто издеваются, честно говоря. Что то обиды остались.
Зачем тебе переживать за миллионера мбапе?
Ответ заблокированному пользователю
Зачем тебе переживать за миллионера мбапе?
Мне плевать на состояние миллионера Мбаппе.
танкер еще в пути)
Так у них совсем денег не останется,жадный Киллиан последние отбирает.
ПСЖ конечно умники , включили обиду и не захотели платить ту огромную зарплату которую сами же прописали ему в контракте.
В Европе это не прокатит, этим Европа и хороша что правила соблюдаются
Такие суммы крутятся ужас!!!!что они делают с этими деньгами...
Да уж шейхи столько вбухали в Неймара и Мбаппе, а успех пришёл без них
Ответ Andy Tucker
Да уж шейхи столько вбухали в Неймара и Мбаппе, а успех пришёл без них
Месси вообще только помешал им)

Дважды ПСЖ вылетели в 1/8 ЛЧ и именно с Месси в составе 😁
