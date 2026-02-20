«ПСЖ» выплатил Мбаппе 4 из 6 млн евро оставшегося долга. Дело еще не закрыто

«ПСЖ» выплатил Мбаппе 4 из 6 млн евро оставшегося долга.

«ПСЖ» не до конца рассчитался со своим бывшим форвардом Килианом Мбаппе .

Парижане выплатили французу 4 из 6 млн евро оставшегося долга, и дело еще не закрыто.

Спор между сторонами длится с момента бесплатного перехода игрока в «Реал » летом 2024 года. В декабре 2025-го парижский трудовой суд обязал «ПСЖ» выплатить Мбаппе 60,9 млн евро, включая 55 млн в виде зарплат и бонусов, плюс около 5,9 млн в качестве начисленных отпускных и процентов с долга.

Однако футболист получил от «ПСЖ» только 55 млн. В итоге после визита судебных приставов клуб выплатил Мбаппе 4 млн. Долг в размере 2 млн остается непогашенным.

«ПСЖ» утверждает, что «все причитающиеся Мбаппе суммы были выплачены клубом», и объясняет разницу в подсчете количеством выплат. Несколько источников, близких к делу, опровергают эту версию.

Также «ПСЖ» хотел бы, чтобы Мбаппе отказался от требования, согласно которому клуб обязан опубликовать на главной странице своего сайта полный текст решения суда в течение месяца. Переговоры продолжаются, но «ПСЖ » грозит очередной визит судебного пристава.