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    Россия проиграла на хоккейном МЧМ, Кейн побил рекорд Ширера, «МЮ» потерял очки и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. Хоккейная сборная России проиграла Чехии (4:5) в первом матче молодежного чемпионата мира.

    2. В 20-м туре английской футбольной премьер-лиги «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм» добились побед, а «МЮ» потерял очки, сыграв вничью с «Бернли».

    3. Харри Кейн забил 39 голов в чемпионате за год и побил рекорд Алана Ширера.

    4. Куинси Промес стал футболистом года в России по версии журналистов, «Спартак» – лучшей командой.

    5. Биатлонисты Старых и Логинов подали апелляции в CAS на решение МОК о недопуске к Играм-2018.

    6. Фигурист Юдзуру Ханю пропустит чемпионат четырех континентов, но может выступить на Олимпиаде в Пхенчхане.

    7. В очередной день чемпионата КХЛ «Амур» победил «Северсталь», «Адмирал» потерпел поражение от «Спартака».

    8. Журналистки Кларк, Миронова, Гудим и Басс будут ассистентками тренеров в Матче звезд КХЛ. Если друг попросит фото

    9. «Салават» заключил контракт с Бартулисом. «Амур» приобрел Голубева у «Ак Барса».

    10. Муса Бажаев продал спорткомплекс «Олимпийский» миллиардерам Годе Нисанову и Зараху Илиеву.

    11. Софья Великая, Федор Емельяненко и Губерниев вошли в группу по поддержке выдвижения Путина на выборы президента России. Как неожиданно!

    Цитаты:

    Александр Лукашенко об отстранении России от Игр-2018: «Это воспринимается как политические санкции против страны»

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