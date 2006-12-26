Промес назван лучшим футболистом 2017 года в России

Еженедельник «Футбол» признал нападающего Куинси Промеса лучшим футболистом 2017 года в России.

Лидер «Спартака» набрал 419 очков. Второе место занял еще один спартаковец Денис Глушаков (277), третье – нападающий Федор Смолов (254).

В опросе приняли участие 279 журналистов ведущих средств массовой информации и представителей пресс-служб. Каждый респондент мог назвать трех лучших игроков России за календарный год – россиян или иностранцев, выступающих в российских клубах. Квинси Промес стал 44-м лауреатом за всю историю премии, а также 6-м легионером, который был признан лучшим футболистом года в России.

Впервые еженедельник «Футбол» определил лучшего игрока страны в 1964 году. Им был признан торпедовец Валерий Воронин. Последним игроком «Спартака», которого признавали лучшим футболистом года был Егор Титов в 2000 году. Всего в опросе были упомянуты 42 футболиста. «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» представлены семью игроками, – пятью.