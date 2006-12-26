Кларк, Миронова, Гудим и Басс будут помощниками тренеров в Матче звезд КХЛ

назвала помощников главных тренеров команд на Матче звезд-2018. Впервые в истории места на тренерской скамейке займут девушки.

Вместе с Олегом Знарком, Игорем Никитиным, Андреем Скабелкой и Андреем Назаровым сборные дивизионов выведут на лед телеведущие Наталья Кларк, Дарья Миронова, Мария Басс и Соня Гудим.

Команду «Дивизион Боброва» возглавят Олег Знарок (СКА) и Наталья Кларк ( ).

Игроков из дивизиона Тарасова будут тренировать Игорь Никитин (ЦСКА) и Соня Гудим («Трактор-ТВ»).

Во главе команды «Дивизион Харламова» будут Андрей Назаров («Нефтехимик) и Мария Басс («Матч ТВ»).

Дивизион Чернышева представят Андрей Скабелка («Авангард») и Дарья Миронова («Матч ТВ»).

Девушка, ради которой нужно смотреть матчи «Трактора»