Кларк, Миронова, Гудим и Басс будут помощниками тренеров в Матче звезд КХЛ

КХЛ назвала помощников главных тренеров команд на Матче звезд-2018. Впервые в истории места на тренерской скамейке займут девушки.
Вместе с Олегом Знарком, Игорем Никитиным, Андреем Скабелкой и Андреем Назаровым сборные дивизионов выведут на лед телеведущие Наталья Кларк, Дарья Миронова, Мария Басс и Соня Гудим.
Команду «Дивизион Боброва» возглавят Олег Знарок (СКА) и Наталья Кларк («Матч ТВ»).
Игроков из дивизиона Тарасова будут тренировать Игорь Никитин (ЦСКА) и Соня Гудим («Трактор-ТВ»).
Во главе команды «Дивизион Харламова» будут Андрей Назаров («Нефтехимик) и Мария Басс («Матч ТВ»).
Дивизион Чернышева представят Андрей Скабелка («Авангард») и Дарья Миронова («Матч ТВ»).
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