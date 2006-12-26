Муса Бажаев продал спорткомплекс «Олимпийский» миллиардерам Нисанову и Илиеву

Российский миллиардер Муса Бажаев продал здание спорткомплекса «Олимпийский» собственникам компании «Киевская площадь» Годе Нисанову и Зараху Илиеву.

Сумму сделки компании не комментируют. Новые собственники «Олимпийского» планируют инвестировать в проект не менее 300-400 млн долларов.

Спорткомплекс «Олимпийский» был построен к Олимпийским играм в Москве в 1980 году. После Олимпиады в спортивном комплексе проходило множество соревнований, в том числе чемпионаты мира по боксу, плаванию на короткой воде, художественной гимнастике, финал четырех баскетбольной Евролиги, футбольный турнир Кубок Содружества и биатлонная «Гонка чемпионов».