Ханю пропустит чемпионат четырех континентов, но выступит на Олимпиаде в Пхенчхане

Федерация конькобежного спорта Японии сообщила о том, что первый старт олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю после травмы проидет на Играх-2018 в Пхенчхане. Фигурист пропустит Чемпионат четырех континентов, который пройдет 22-28 января в Тайбэе.

«Учитывая время, которое еще есть до Олимпиады, Федерация считает, что он может вернуться», – заявил глава организации Йошико Кобаяши.

На тренировке перед домашним этапом Гран-при NHK Trophy японец травмировал правую голеностоп, неудачно приземлившись с четверного лутца. Ханю был вынужден сняться с соревнований.

Планировалось, что восстановление займет 3-4 недели, но позже было решено, что фигурист пропустит национальный чемпионат, который является частью отбора на Олимпийские игры.

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.