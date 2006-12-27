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    Ханю пропустит чемпионат четырех континентов, но выступит на Олимпиаде в Пхенчхане

    Теги Пхенчхан-2018 чемпионат четырех континентов сборная Японии мужское катание Юдзуру Ханю

    Федерация конькобежного спорта Японии сообщила о том, что первый старт олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю после травмы проидет на Играх-2018 в Пхенчхане. Фигурист пропустит Чемпионат четырех континентов, который пройдет 22-28 января в Тайбэе.

    «Учитывая время, которое еще есть до Олимпиады, Федерация считает, что он может вернуться», – заявил глава организации Йошико Кобаяши.

    На тренировке перед домашним этапом Гран-при NHK Trophy японец травмировал правую голеностоп, неудачно приземлившись с четверного лутца. Ханю был вынужден сняться с соревнований.

    Планировалось, что восстановление займет 3-4 недели, но позже было решено, что фигурист пропустит национальный чемпионат, который является частью отбора на Олимпийские игры. 

    Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. 

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