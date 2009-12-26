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    Чемпионат Англии. «МЮ» принимает «Бернли», «Челси» против «Брайтона»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Уотфорд Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал результаты Тоттенхэм Вест Бромвич Кристал Пэлас Саутгемптон Лестер Бернли Сток Сити Суонси Хаддерсфилд Брайтон Борнмут

    В 20-м туре АПЛ «Тоттенхэм» разобрался с «Саутгемптоном» (5:2), «Манчестер Юнайтед» – с «Бернли», «Челси» примет «Брайтон», «Манчестер Сити» отправится в гости к «Ньюкаслу», а «Арсенал» – к «Кристал Пэлас».

    Чемпионат Англии

    20-й тур

    Тоттенхэм – Саутгемптон 5:2 (2:0, 3:2)
    Дата проведения
    26 декабря, 15.30, «Уэмбли»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 22 Кейн, 2:0 – 39 Кейн, 3:0 – 49 Алли, 4:0 – 51 Сон Хын Мин, 4:1 – 64 Буфаль, 5:1 – 67 Кейн, 5:2 – 82 Тадич.
    ТоттенхэмЛьорис, Санчес, Роуз, Орье, Вертонген, Эриксен, Дембеле (Сиссоко, 54), Дайер, Алли (Уинкс, 84), Сон Хын Мин (Ламела, 76), Кейн.
    СаутгемптонФорстер, Йосида, Таргетт (Маккуин, 77), Стивенс, Худт, Ромеу, Лемина (Габбьядини, 63), Хейбьерг, Буфаль, Редмонд (Тадич, 63), Лонг.
    Предупреждения:
    Хейбьерг (21), Лонг (58).

     

    Хаддерсфилд – Сток Сити 1:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    26 декабря, 18.00, «Джон Смитс»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 10 Инс, 1:1 – 60 Собхи.
    ХаддерсфилдЛессль, Шиндлер, Йоргенсен, Смит, Леве, Муй, Хогг, Инс, ван Ла Парра (Лолли, 62), Мунье (Депуатр, 62), Кванер.
    Сток СитиБатленд, Шоукросс (Собхи, 32), Кэмерон, Виммер, Зума, Флетчер, Шакири (Диуф, 65), Аллен, Эдвардс, Шупо-Мотинг, Крауч.
    Предупреждения:
    Шиндлер (59), Собхи (60), Кэмерон (69).

     

    Борнмут – Вест Хэм 2:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    26 декабря, 18.00, «Дин Корт»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 7 Коллинз, 1:1 – 29 Гослинг, 2:1 – 57 Аке.
    БорнмутБегович, Фрэнсис, Аке, Смит, Кук, Гослинг, Кук, Фрэйзер, Айб, Кинг (Афобе, 65), Уилсон.
    Вест ХэмАдриан, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку, Коллинз, Лансини, Обианг (Кэрролл, 60), Арнаутович, Куяте, Айю (Эрнандес, 61), Сабалета.
    Предупреждения:
    Фрэнсис (32), Сабалета (37), Коллинз (55), Крессуэлл (56).

     

    Вест Бромвич – Эвертон 0:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    26 декабря, 18.00, «Хоторнс»
    превью матча онлайн статистика
    Вест БромвичФостер, Хегази, Гиббс, Доусон, Эванс, Филлипс, Ливермор (Крыховяк, 69), Бэрри, Брант, Родригес, Рондон (Робсон-Кану, 53).
    ЭвертонПикфорд, Уильямс, Холгейт, Мартина, Кин, Шнайдерлин, Сигурдссон, Болази (Леннон, 61), Дэвис, Кенни, Кэлверт-Льюин (Ньяссе, 61).
    Предупреждение:
    Доусон (68).

     

    Уотфорд – Лестер 2:1 (второй тайм)
    Дата проведения
    26 декабря, 18.00, «Викарэдж Роуд»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 37 Марез, 1:1 – 45 Ваге, 2:1 – 65, автогол Шмейхель.
    УотфордГомес, Ваге, Зегелар, Янмат, Кабаселе, Каррильо, Клеверли, Перейра (Окака Чука, 44), Дукуре, Ришарлисон, Уотсон.
    ЛестерШмейхель, Магуайр, Чилуэлл, Драгович, Морган, Марез, Кинг, Олбрайтон, Ндиди, Окадзаки, Варди.
    Предупреждения:
    Магуайр (4), Уотсон (8), Кабаселе (13), Драгович (30).

     

    Манчестер Юнайтед – Бернли 1:2 (второй тайм)
    Дата проведения
    26 декабря, 18.00, «Олд Траффорд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 3 Барнс, 0:2 – 36 Дефур, 1:2 – 53 Лингард.
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Рохо (Лингард, 46), Джонс, Шоу, Янг, Мата, Погба, Матич, Рэшфорд, Лукаку, Ибрагимович.
    БернлиПоуп, Лонг, Тэйлор, Бардсли, Ми, Хендрик, Корк, Дефур (Воукс, 67), Гудмундссон, Арфилд, Барнс.
    Предупреждения:
    Рохо (2), Барнс (4), Тэйлор (34), Шоу (52), Мхитарян (59), Гудмундссон (65).

     

    Челси – Брайтон 2:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    26 декабря, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 46 Мората, 2:0 – 60 Алонсо.
    ЧелсиКуртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл, Рюдигер, Мозес, Фабрегас, Канте, Азар, Бакайоко, Алонсо, Мората.
    БрайтонРайан, Даффи, Зуттнер, Скелотто, Данк, Стивенс, Проппер, Марч, Кайяль, Искьердо, Хемед.
    Предупреждение:
    Стивенс (57).

     

    Ливерпуль – Суонси
    Дата проведения
    26 декабря, 20.30, «Энфилд»
    превью матча текстовый онлайн статистика

     

    Ньюкасл – Манчестер Сити
    Дата проведения
    27 декабря, 22.45, «Сент-Джеймс Парк»
    превью матча онлайн статистика

     

    Кристал Пэлас – Арсенал
    Дата проведения
    28 декабря, 23.00, «Селхерст Парк»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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