Чемпионат Англии. «МЮ» принимает «Бернли», «Челси» против «Брайтона»

В 20-м туре АПЛ «Тоттенхэм» разобрался с «Саутгемптоном» (5:2), «Манчестер Юнайтед» – с «Бернли», «Челси» примет «Брайтон», «Манчестер Сити» отправится в гости к «Ньюкаслу», а «Арсенал» – к «Кристал Пэлас».

Чемпионат Англии

20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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