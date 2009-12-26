Чемпионат Англии. «МЮ» принимает «Бернли», «Челси» против «Брайтона»

В 20-м туре АПЛ «Тоттенхэм» разобрался с «Саутгемптоном» (5:2), «Манчестер Юнайтед» – с «Бернли», «Челси» примет «Брайтон», «Манчестер Сити» отправится в гости к «Ньюкаслу», а «Арсенал» – к «Кристал Пэлас».
Чемпионат Англии
20-й тур
- Дата проведения
- 26 декабря, 15.30, «Уэмбли»
- Голы:
- 1:0 – 22 Кейн, 2:0 – 39 Кейн, 3:0 – 49 Алли, 4:0 – 51 Сон Хын Мин, 4:1 – 64 Буфаль, 5:1 – 67 Кейн, 5:2 – 82 Тадич.
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Тоттенхэм –
Льорис, Санчес, Роуз, Орье, Вертонген, Эриксен, Дембеле (Сиссоко, 54), Дайер, Алли (Уинкс, 84), Сон Хын Мин (Ламела, 76), Кейн.
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Саутгемптон –
Форстер, Йосида, Таргетт (Маккуин, 77), Стивенс, Худт, Ромеу, Лемина (Габбьядини, 63), Хейбьерг, Буфаль, Редмонд (Тадич, 63), Лонг.
- Дата проведения
- 26 декабря, 18.00, «Джон Смитс»
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Хаддерсфилд –
Лессль, Шиндлер, Йоргенсен, Смит, Леве, Муй, Хогг, Инс, ван Ла Парра (Лолли, 62), Мунье (Депуатр, 62), Кванер.
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Сток Сити –
Батленд, Шоукросс (Собхи, 32), Кэмерон, Виммер, Зума, Флетчер, Шакири (Диуф, 65), Аллен, Эдвардс, Шупо-Мотинг, Крауч.
- Дата проведения
- 26 декабря, 18.00, «Дин Корт»
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Вест Хэм –
Адриан, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку, Коллинз, Лансини, Обианг (Кэрролл, 60), Арнаутович, Куяте, Айю (Эрнандес, 61), Сабалета.
- Дата проведения
- 26 декабря, 18.00, «Хоторнс»
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Вест Бромвич –
Фостер, Хегази, Гиббс, Доусон, Эванс, Филлипс, Ливермор (Крыховяк, 69), Бэрри, Брант, Родригес, Рондон (Робсон-Кану, 53).
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Эвертон –
Пикфорд, Уильямс, Холгейт, Мартина, Кин, Шнайдерлин, Сигурдссон, Болази (Леннон, 61), Дэвис, Кенни, Кэлверт-Льюин (Ньяссе, 61).
- Предупреждение:
- Доусон (68).
- Дата проведения
- 26 декабря, 18.00, «Викарэдж Роуд»
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Уотфорд –
Гомес, Ваге, Зегелар, Янмат, Кабаселе, Каррильо, Клеверли, Перейра (Окака Чука, 44), Дукуре, Ришарлисон, Уотсон.
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Лестер –
Шмейхель, Магуайр, Чилуэлл, Драгович, Морган, Марез, Кинг, Олбрайтон, Ндиди, Окадзаки, Варди.
- Дата проведения
- 26 декабря, 18.00, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Рохо (Лингард, 46), Джонс, Шоу, Янг, Мата, Погба, Матич, Рэшфорд, Лукаку, Ибрагимович.
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Бернли –
Поуп, Лонг, Тэйлор, Бардсли, Ми, Хендрик, Корк, Дефур (Воукс, 67), Гудмундссон, Арфилд, Барнс.
- Дата проведения
- 26 декабря, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
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Челси –
Куртуа, Аспиликуэта, Кэйхилл, Рюдигер, Мозес, Фабрегас, Канте, Азар, Бакайоко, Алонсо, Мората.
- Предупреждение:
- Стивенс (57).
- Дата проведения
- 26 декабря, 20.30, «Энфилд»
- Дата проведения
- 27 декабря, 22.45, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 28 декабря, 23.00, «Селхерст Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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